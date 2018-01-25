Выборы президента России: представители ОНФ вошли во все региональные штабы Путина

Москва, 25 января. Представители Общероссийского народного фронта вошли во все региональные избирательные штабы кандидата на выборах и действующего президента РФ Владимира Путина.

Всего в предвыборные штабы Путина вошли больше 300 представителей ОНФ, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу движения.

«Более 300 представителей Народного фронта вошли как в федеральный предвыборный штаб Владимира Путина, так и в региональные штабы», — сообщил руководитель исполкома ОНФ Алексей Анисимов.

Он отметил, что при этом в ряде субъектов члены движения стали сопредседателями региональных избирательных штабов и их заместителями. По словам Анисимова, такой пост заняли не только люди, известные в своих регионах, но и обычные активисты и эксперты ОНФ, которые «работают в повестке президента и помогают решать наиболее чувствительные проблемы жителей регионов».

Так, сопредседателем штаба Путина в Москве стал член центрального штаба ОНФ и эксперт движения кинорежиссер Карен Шахназаров, в Чувашии – сопредседатель регионального штаба ОНФ и директор Чувашской государственной филармонии Николай Казаков, в Севастополе – эксперт ОНФ и директор музейного историко-мемориального комплекса героическим защитникам Севастополя «35-я береговая батарея» Валерий Володин.

Напомним, выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года. Эту дату утвердил Совет Федерации. Президентская кампания официально стартовала 18 декабря.

Действующий президент РФ Владимир Путин участвует в выборах как кандидат-самовыдвиженец. Сбор подписей избирателей в его поддержку завершился на этой неделе. Главу государства поддержали более 1,6 миллиона россиян.