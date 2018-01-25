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Общество
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Россия
Выборы президента России: представители ОНФ вошли во все региональные штабы Путина
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    Выборы президента России: представители ОНФ вошли во все региональные штабы Путина

    14:09  25 Января 2018
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    Выборы президента России: представители ОНФ вошли во все региональные штабы Путина

    Москва, 25 января. Представители Общероссийского народного фронта вошли во все региональные избирательные штабы кандидата на выборах и действующего президента РФ Владимира Путина.

    Всего в предвыборные штабы Путина вошли больше 300 представителей ОНФ, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу движения.

    «Более 300 представителей Народного фронта вошли как в федеральный предвыборный штаб Владимира Путина, так и в региональные штабы», — сообщил руководитель исполкома ОНФ Алексей Анисимов.

    Он отметил, что при этом в ряде субъектов члены движения стали сопредседателями региональных избирательных штабов и их заместителями. По словам Анисимова, такой пост заняли не только люди, известные в своих регионах, но и обычные активисты и эксперты ОНФ, которые «работают в повестке президента и помогают решать наиболее чувствительные проблемы жителей регионов».

    Так, сопредседателем штаба Путина в Москве стал член центрального штаба ОНФ и эксперт движения кинорежиссер Карен Шахназаров, в Чувашии – сопредседатель регионального штаба ОНФ и директор Чувашской государственной филармонии Николай Казаков, в Севастополе – эксперт ОНФ и директор музейного историко-мемориального комплекса героическим защитникам Севастополя «35-я береговая батарея» Валерий Володин.

    Выборы президента России: представители ОНФ вошли во все региональные штабы Путина

    Напомним, выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года. Эту дату утвердил Совет Федерации. Президентская кампания официально стартовала 18 декабря.

    Действующий президент РФ Владимир Путин участвует в выборах как кандидат-самовыдвиженец. Сбор подписей избирателей в его поддержку завершился на этой неделе. Главу государства поддержали более 1,6 миллиона россиян.

    "5 причин проголосовать"
    Автор: Алексей Громов
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