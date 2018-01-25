Зарплата учителей в Москве в 2017 году превысила среднюю зарплату по столице

«Учительская газета» опубликовала статистику средних заработных плат школьных учителей в Москве, данные, которые приводит издание, основаны на официальных цифрах столичного департамента образования. В ведомстве проанализировали зарплаты в 590 образовательных учреждениях, и статистика получилась достаточно интересная.

Несмотря на то, что оплата труда учителей в Москве достойная, если рассматривать общую картину, то можно заметить, что в некоторых школах зарплата отличается на 20%.

Так, например, в школе №1518 среднемесячная заработная плата в минувшем году составила 115 тысяч 289 рублей, причем доля педагогов, чей заработок превышает 60 тысяч, составила 100% от всего педагогического состава. Примерно аналогичная картина в школе №1252, там педагоги получают 109 тысяч 679 рублей. Но зарплату выше 60 тысяч получают не все, а только 98% в общей численности учителей.

Средняя заработная плата в школе №2036 — 97 тысяч 356 рублей, все учителя получают больше 60 тысяч. В общеобразовательной школе №625 в среднем представители одной из самых уважаемых профессии зарабатывают 86 тысяч 923 рубля, все зарабатывают больше 60 тысяч.

В школе №1552 педагоги зарабатывают около 75 тысяч рублей, заработок 95% педагогов превышает 60 тысяч.

И, наконец, самая скромная, но тем не менее, объективно достойная средняя заработная плата в школе №1708. Там педагоги получают 69 тысяч 177 рублей, больше 60 тысяч получают 84% учителей.

Руководитель департамента образования города Москвы Исаак Калина неоднократно отмечал, что подход, который применяется при формировании средней заработной платы в столице, является одним из самых эффективных и справедливых в стране.

«Важно, чтобы вектор финансирования был направлен на ученика, то, что сегодня заложено в московской системе образования. Когда я слышу про бухгалтерский подход к образованию, души нет, то как раз нет, подушевое финансирование, каждую душу поддерживает финансирование, а без поддержки финансирования душе всегда плохо. Это человеческий, гуманитарный подход», — подчеркивал Калина.

В настоящий момент в московских школах 50% наименее оплачиваемых педагогов получают заработную плату, достаточную для того, чтобы обеспечить себе комфортный уровень жизни.

Согласно статистике, которую приводит территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по г. Москве, средняя заработная плата в столице в III квартале составила 69 тысяч 847 рублей. А глава департамента экономической политики и развития Москвы Владимир Ефимов в октябре заявлял, что в среднем по 2017 году зарплата должна составить 63 тысячи рублей.

К слову, тот же Мосгорстат приводит среднюю заработную плату в сфере образования в столице за октябрь, она составила 77 тысяч 294 рубля, что значительно превышает среднюю зарплату по Москве.