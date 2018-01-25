Глава МИД Испании потерял сознание на экономическом форуме в Давосе

Мадрид, 25 января. Министр иностранных дел Испании Альфонсо Дастис Кеседо потерял сознание во время дебатов на полях Всемирного экономического форума в Давосе.

Как пишет испанская газета El Mundo, остальные участники заседания бросились на помощь министру — они расстегнули ему рубашку и сняли галстук, чтобы облегчить дыхание, а модератор встречи прервала мероприятия.

Отметим, что Кеседо прибыл на форум не один, а в сопровождении короля Испании Филиппа VI. Из-за падения в обморок дипломат не смог сопроводить монарха на других мероприятиях. Что стало причиной потери сознания — не уточняется. Впрочем, в настоящее время глава испанской дипломатии чувствует себя хорошо, пишет «Свободная пресса».

Всемирный экономический форум проводится в Давосе ежегодно, начиная с 1971 года, и является крупнейшей экономической площадкой в мире.