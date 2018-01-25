Путину показали полет модернизированного бомбардировщика Ту-160М в Казани

Казань, 25 января. Сверхзвуковой стратегический ракетоносец Ту-160М «Петр Дейнекин» подняли в воздух в присутствии президента Российской Федерации Владимира Путина.

В четверг глава государства и кандидат на выборах 2018 года побывал на Казанском авиационном заводе имени Горбунова. Специально для российского лидера организован демонстрационный полет Ту-160М по программе летных испытаний.

Бомбардировщик изготовлен из советского задела и не является опытным образцом модернизированного варианта бомбардировщика – Ту-160М2. Он также является самым большим самолетом с изменяемой геометрией крыла. 16 ноября прошлого года новый самолет был передан из цеха окончательной сборки на летно-испытательную станцию завода.

Напомним, 25 января по случаю Дня российского студенчества Владимир Владимирович посетит Казанский университет, где поздравит обучающихся с праздником.