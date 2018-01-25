МОК объяснил правила использования флага России на Олимпиаде-2018

Москва, 25 января. Международный олимпийский комитет заявил, что российским болельщикам не запрещено проносить флаги РФ на соревнования в рамках Игр-2018 в Южной Корее. Об этом сообщает пресс-служба Международного олимпийского комитета (МОК).

«Демонстрация флага страны с признанным (МОК) Национальным олимпийским комитетом, даже временно отстраненным, зрителем или обычным болельщиком во время Олимпийских игр не может быть запрещена», — говорится в сообщении.

При этом в МОК добавили, что если демонстрация флага будет носить характер организованной политической акции, то МОК примет это во внимание в рамках оценки полноты выполнения решения от 5 декабря, передает РИА Новости.

Напомним, 5 декабря президент Международного олимпийского комитета Томас Бах объявил, что исполком МОК отстранил сборную России от участия в зимних Олимпийских играх. По словам Томаса Баха, спортсмены, доказавшие, что не применяли допинг, смогут соревноваться под нейтральным флагом. Позднее на сайте МОК появилась информация, что на территории проведения Олимпийских игр запрещены флаги стран, не допущенных к участию в соревнованиях.

В конце декабря президент России Владимир Путин заявил, что действия МОК в отношении российской сборной связаны не только с политической ситуацией, но и преследуют цель снизить уровень конкуренции на предстоящих Олимпийских играх в Южной Корее.