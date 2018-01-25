18+
Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Новости Сирии
Германия приостановила экспорт оружия в Турцию на фоне операции в Сирии
Спорт
МОК объяснил правила использования флага России на Олимпиаде-2018
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    МОК объяснил правила использования флага России на Олимпиаде-2018

    13:54  25 Января 2018
    188

    МОК объяснил правила использования флага России на Олимпиаде-2018

    Москва, 25 января. Международный олимпийский комитет заявил, что российским болельщикам не запрещено проносить флаги РФ на соревнования в рамках Игр-2018 в Южной Корее. Об этом сообщает пресс-служба Международного олимпийского комитета (МОК).

    «Демонстрация флага страны с признанным (МОК) Национальным олимпийским комитетом, даже временно отстраненным, зрителем или обычным болельщиком во время Олимпийских игр не может быть запрещена», — говорится в сообщении.

    При этом в МОК добавили, что если демонстрация флага будет носить характер организованной политической акции, то МОК примет это во внимание в рамках оценки полноты выполнения решения от 5 декабря, передает РИА Новости.

    Напомним, 5 декабря президент Международного олимпийского комитета Томас Бах объявил, что исполком МОК отстранил сборную России от участия в зимних Олимпийских играх. По словам Томаса Баха, спортсмены, доказавшие, что не применяли допинг, смогут соревноваться под нейтральным флагом. Позднее на сайте МОК появилась информация, что на территории проведения Олимпийских игр запрещены флаги стран, не допущенных к участию в соревнованиях.

    В конце декабря президент России Владимир Путин заявил, что действия МОК в отношении российской сборной связаны не только с политической ситуацией, но и преследуют цель снизить уровень конкуренции на предстоящих Олимпийских играх в Южной Корее.

    "5 причин проголосовать"
    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #путин #мок #рф #олимпиада #флаги
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    #ВЫБОРЫ2018
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Читайте также
    Эксклюзив Все
    Инфографика Все
      Главное Все

      Путин предложил создать гражданский самолет на базе сверхзвукового Ту-160

      14:40 25 Января 2018 57
      Читать
      14:26
      Сегодня

      Путин прибыл в Казань: президент знакомится с модернизированным бомбардировщиком Ту-160М
      13:54
      Сегодня

      МОК объяснил правила использования флага России на Олимпиаде-2018
      12:47
      Сегодня

      В Минобороны отреагировали на незаявленный визит главы USAID в Ракку
      9:51
      Сегодня

      СМИ узнали детали масштабной реформы техосмотра в России
      8:52
      Сегодня

      ЦБ РФ отозвал лицензию у банка «Стар Альянс»

      Националисты Киева: «Если ты хочешь жить здесь, ты должен забыть русский язык»

      16:07 23 Января 2018 6889

      «Миша, победа»: Саакашвили вошел в киевский суд под крики митингующих

      11:33 22 Января 2018
      5242

      «Героев небесной сотни» забыли почтить в Киеве

      13:11 21 Января 2018
      21095

      Участники АТО потребовали от Порошенко выдать им бесплатную землю: «Мы за что кровь проливали?»

      14:00 17 Января 2018
      39847

      Киевские экологи: Порошенко и его свита любят пострелять в угодьях Януковича

      10:06 16 Января 2018
      4960
      a
      Закрыть
      Читайте нас в Дзене
      Путину показали полет модернизированного бомбардировщика Ту-160М в Казани

      Путину показали полет модернизированного бомбардировщика Ту-160М в Казани

      13:51   25 Января 2018
      311
      Александр Маршал и Оксана Пушкина о Людмиле Сенчиной: Это был Человек с большой буквы

      Александр Маршал и Оксана Пушкина о Людмиле Сенчиной: Это был Человек с большой буквы

      13:24   25 Января 2018
      390
      Будущее России глазами юных лидеров. Часть четвертая

      Будущее России глазами юных лидеров. Часть четвертая

      13:09   25 Января 2018
      1729
      Песков назвал дату встречи Путина и Нетаньяху

      Песков назвал дату встречи Путина и Нетаньяху

      11:39   25 Января 2018
      433