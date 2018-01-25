Путин прибыл в Казань: президент знакомится с модернизированным бомбардировщиком Ту-160М

Казань, 25 января. Президент России Владимир Путин прибыл в Казань, где у главы государства запланировано участие в ряде мероприятий.

По сообщению пресс-службы Кремля, Путин намерен встретиться с представителями мусульманских религиозных организаций. Вместе с министром обороны Сергеем Шойгу Путин ознакомится с демонстрационным полетом модернизированного бомбардировщика Ту-160-М и пообщается с работниками Казанского авиационного завода.

Помимо этого, президент России и кандидат на выборах 2018 года встретится со студентами в Казанском федеральном университете. Владимиру Путину продемонстрируют центры инновационного медицинского обучения, он также проведет телемост с ведущими вузами России.

Также Владимир Путин планирует принять участие во Всероссийском форуме студенческих клубов «Вместе вперед!». Его участниками станут более 5 тысяч студентов из 38 регионов РФ. В планах и отдельная рабочая встреча с президентом Республики Татарстан Рустамом Миннихановым. Напомним, накануне российский лидер побывал с визитом в Башкирии.