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Порошенко ответил на вопрос о новом президентском сроке
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    Порошенко ответил на вопрос о новом президентском сроке

    14:03  25 Января 2018
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    Порошенко ответил на вопрос о новом президентском сроке

    Давос (Швейцария), 25 января. Президент Украины Петр Порошенко сообщил, что примет решение относительно своего участия на президентских выборах 2019 года через шесть месяцев, когда официально начнется избирательный цикл.

    Украинский лидер отметил, что его решение будет зависеть от «успешности предстоящего полугода».

    В ходе «Украинского завтрака» в швейцарском Давосе Порошенко, отвечая на вопрос о его участии в выборах-2019, уточнил, что до избирательного цикла еще более шести месяцев.

    «У нас еще больше года до выборов, цикл начнется только осенью», — заявил он.

    Порошенко добавил, что его «решение будет зависеть от того, насколько следующие полгода будут удачными», пишут украинские СМИ.

    Порошенко ответил на вопрос о новом президентском сроке

    Очередные выборы президента Украины запланированы на весну 2019 года.

    Напомним, 24 января 2018 года, украинский телеканал ТСН сообщал, что Порошенко намерен выиграть ближайшие выборы главы Украины.

    Согласно информации телеканала, первые совещания в администрации президента относительно выборов прошли летом 2016 года.

    Также сообщалось, что их участники обсуждали итоги социологических опросов. Кроме того, якобы были озвучены фамилии других вероятных кандидатов.

    "5 причин проголосовать"
    Автор: Дана Балан
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    #выборы #украина #порошенко
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