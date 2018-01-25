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Неудобный попутчик: устоит ли коалиция Удальцова с КПРФ на выборах-2018
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    Неудобный попутчик: устоит ли коалиция Удальцова с КПРФ на выборах-2018

    14:04  25 Января 2018  /обновлено: 14:54  25 Января 2018
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    Неудобный попутчик: устоит ли коалиция Удальцова с КПРФ на выборах-2018

    Скандал в благородном семействе: похоже, руководству КПРФ, выдвинувшему в кандидаты в президенты крупного предпринимателя Павла Грудинина, не очень нужны такие неудобные «попутчики», как координатор Левого фронта Сергей Удальцов. Он недавно освободился из колонии, где отбывал наказание за организацию массовых беспорядков. Во всяком случае, решение ЦИК о регистрации Удальцова доверенным лицом Грудинина будет отменено по инициативе руководства КПРФ. По мнению политолога Александра Асафова, Удальцов просто не встраивается в кампанию КПРФ по раскручиванию Грудинина как солидного респектабельного кандидата от левых сил на выборах-2018.

    Ранее в ЦИК заявили, что зарегистрировали 94 доверенных лица кандидата Павла Грудинина. Среди них были названы Сергей Удальцов и его супруга Анастасия Удальцова, журналист Максим Шевченко и другие. Однако позже стало известно, что КПРФ решила убрать Удальцова из числа доверенных лиц Грудинина. Как сообщает «Коммерсант», КПРФ намерена обратиться в ЦИК с просьбой исключить Удальцова из списка доверенных лиц своего кандидата.

    Как заявил изданию зампред ЦК КПРФ депутат Госдумы Юрий Афонин, в случае с Удальцовым произошла «техническая ошибка», поскольку координатор Левого фронта якобы изначально не был в списке тех, кто должен был стать доверенным лицом Грудинина.

    «Не ищите подводных течений»

    Как отметил в комментарии Федеральному агентству новостей Юрий Афонин, в этой истории не нужно искать каких-то подводных течений.

    «Мы четко это обсудили, в том числе с Сергеем [Удальцовым], и он это знает, — отметил Афонин. — Когда мы подавали в ЦИК документы на кандидата и на его уполномоченных, там нашей службой была допущена техническая ошибка. Удальцов был оформлен как доверенное лицо Грудинина. Мы заранее проговорили, что статус доверенного лица Грудинина будет дан некоторым представителям Левого фронта, а у Удальцова, как у руководителя этого движения, будут специальные задачи. Он будет, конечно, участвовать в предвыборной кампании, но в другом статусе. Его статус мы в ближайшее время определим. Никаких тут нет подводных течений, а то некоторые СМИ уже пишут, что кто-то кого-то отбросил — это не так».

    Неудобный попутчик

    Тем не менее, для Удальцова, похоже, это решение КПРФ оказалось неожиданным. Надо сказать, Удальцов в последние недели развернул просто бешеную активность по поддержке Павла Грудинина, которого позиционируют как единого кандидата левых и так называемых «патриотических» сил.

    Несколько часов назад Удальцов написал в своем Twitter и на своей странице в Facebook:

    «Стал доверенным лицом кандидата в президенты Павла Грудинина. Постараюсь внести максимальный вклад в его победу».

    Многие подписчики Удальцова весьма критически отреагировали на эту запись. Так, один из пользователей Константин Изутин написал:

    «А клубника-то не из совхоза имени Ленина [предприятия Павла Грудинина], а из ЗАО «Совхоз имени Ленина. Разница в целую государственную идеологию и собственно в самого господина, а не товарища Грудинина».

    Напомним, ранее Удальцов агитировал за Грудинина довольно оригинальным способом. Оппозиционер, в свое время обвиненный в компрометирующих зарубежных контактах, например, написал в Twitter: «Грудинин придет — порядок наведет».

    После этого твита Удальцова обвинили в заигрывании с темой, взятой на вооружение украинскими националистами, поднимающими на щит своего кумира — Степана Бандеру. Ведь твит Удальцова — калька со знаменитого лозунга украинских радикалов: «Бандера придет — порядок наведет».

    Возможно, руководству КПРФ также не понравилась излишня активность Удальцова и его левых союзников по агитации москвичей за Грудинина.

    Мнение политолога

    Вероятно, в руководстве КПРФ сочли, что такие союзники как Удальцов, скорее компрометируют Грудинина, отпугивая от него умеренный электорат, считает независимый аналитик и публицист Александр Асафов.

    «Тут необходимо напомнить, что к раскручиванию господина Грудинина господин Удальцов приложил руки первым, — отметил Асафов к комментарии Федеральному агентству новостей. — Именно на сайте Удальцова прошли праймериз левых сил, в которых и победил Грудинин. Поэтому заслуга Удальцова в построении проекта «Грудинин» — очень велика. Но мы видим, что с учетом различных компрометирующих факторов была выбрана стратегия построения из Грудинина такого респектабельного коммуниста, респектабельного представителя бизнеса и т.д.»

    Поэтому, возможно, Удальцов стал для этой кампании лишним, отметил политолог.

    «Конечно, для такой кампании такие лица как Удальцов неудобны. Поэтому, видимо, по ряду формальных причин Удальцова решили, что называется, из этой истории исключить. Виноваты ли в этом личные качества Удальцова или детали его биографии, я не знаю. Но если такое произойдет, я не удивлюсь. С учетом выбранной стратегии для кандидата Грудинина — это логично», — резюмировал Александр Асафов.

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
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    #удальцов #асафов #выборы-2018 #грудинин
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