Стало известно, как увеличилось население России к 2018 году

Москва, 25 января. Численность населения России по данным на 1 января 2018 года составила 146,9 миллиона человек, сообщает Федеральная служба статистики.

Как уточняет Росстат, такая статистика превышает средние данные по 2017 году на 35 358 тысяч человек. При этом самыми плотно заселенными регионами страны оказались Москва, где проживает больше 12,5 миллиона человек, Подмосковье (7,5 миллиона) и Краснодарский край (свыше 5,6 миллиона).

Меньше всего россиян живут в Ненецком автономном округе (44 тысячи человек), в Чукотском автономном округе (меньше 49 тысяч) и в Магаданской области (более 144 тысячи жителей).

Напомним, задачу достичь позитивных демографических показателей перед регионами президент РФ Владимир Путин поставил еще в майских указах, подписанных в 2012 году.

В прошлом ноябре глава государства отметил, что в ближайшие 10 лет нельзя допустить снижения численности населения России. В частности, в целях повышения уровня рождаемости с 1 января 2018 года государство будет выплачивать ежемесячное денежное пособие семьям, в которых появился первенец, пока ребенку не исполнится 1,5 года.