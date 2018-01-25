Ливан получил приглашение на конгресс нацдиалога Сирии в Сочи

Бейрут, 25 января. МИД Ливана получил приглашение поучаствовать в конгрессе Нацдиалога в Сочи, который состоится в конце января 2018 года. Об этом сообщил журналистам посол РФ в Ливане Александр Засылкин по итогам встречи с МИД страны Джебраном Басилем.

«Сегодня мы обсудили с господином министром тему подготовки к межсирийскому конгрессу в Сочи. Известно, что мы передали приглашения ряду сторон, в том числе и Ливану», — заявил Засылкин, отметив, что встреча в Сочи является очень важной платформой на пути к политическому решению в Сирии.

Ранее спецпредставитель президента России по Сирии Александр Лаврентьев отправил приглашения для участия в конгрессе сирийского национального диалога в Сочи, который пройдет 30 января. Приглашение получили наблюдатели из Ирака, Египта, США, Франции, Китая, Великобритании, Иордании, Саудовской Аравии.

Ожидается, что переговоры будут проходить в течение двух дней. Инициатором проведения одного из главных переговорных мероприятиях по сирийской проблематике является президент РФ Владимир Путин.