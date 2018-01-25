«Просите «Джавелины», а сами экспортируете танки»: в США уличили Киев в планах перепродать американское оружие

Вашингтон, 25 января. Бывший главнокомандующий сухопутными войсками США в Европе Бен Ходжес заподозрил Киев в планах перепродать американские «джавелины». Другого объяснения, зачем Украине американское оружие, у военного не нашлось.

Требования Киева о военной помощи он счел странными. В этой связи он обратил внимание на то, что своими глазами во время визита в эту страну видел новые танки, которые идут на экспорт.

«Вы просите «джавелины», а сами экспортируете танки?» — поразился Ходжерс, подчеркнув, что страна, власти которой не устают заявлять о состоянии войны, в котором находится государство, не должны заниматься экспортом такого оружия.

Обратившись с таким вопросом к Киеву, он намекнул на возможность дальнейшей перепродажи этих переносных противотанковых ракетных комплексов.

Генерал также поинтересовался планами украинских военных на использование «джавелинов», явно намекая на потенциальную способность их перепродажи.

Именно поэтому, по мнению американского военного, в случае поставок этих комплексов на Украину, они должны будут храниться на складах под охраной военных США.

Ранее ряд экспертов отметил, что цена «джавелинов» для Украины может быть очень и очень высока. Собственных денег у Киева нет, именно поэтому американцы захотят получить за оружие украинские территории и объекты инфраструктуры.