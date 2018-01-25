Росприроднадзор дал положительное заключение по строительству «Северного потока — 2»

Москва, 25 января. Компания Nord Stream 2, оператор строительства газового провода «Северный поток — 2», получила положительное заключение Росприроднадзора на проектную документацию российскому участку «Северного потока — 2». Об этом говорится на сайте компании.

Согласно сообщению компании, комиссия специалистов государственной экологической экспертизы Федеральной службы по надзору в сфере природопользования выдала положительное заключение на проект по участку газопровода «Северный поток — 2» в России.

Отмечается, что положительная характеристика основана на оценке совокупности предоставленной документации, включая оценку влияния на природу и программы природоохранных мероприятий.

Уточняется, что данное заключение является положением для подачи заявок на получение разрешений для возведения газопровода в Российской Федерации.

Минувшим летом президент России Владимир Путин заявил, что «Северный поток — 2» не направлен против кого бы то ни было, он должен способствовать развитию энергетического рынка.

В октябре 2017 года представители немецких фирм высказали лидеру РФ желание продолжать участие в проекте «Северный поток — 2». Кроме того, бизнесмены выразили надежду на то, что «ничто не помешает им продолжать сотрудничество».

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