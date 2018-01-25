Турция предостерегла США от столкновения в Сирии

Анкара, 25 января. Анкара призвала Вашингтон избегать наземных операций в Сирии из-за вероятности столкновений ВС Турции и США.

В Анкаре заявили, что США не должны вмешиваться в наземную операцию Турции против курдского ополчения в районе Африн сирийской провинции Алеппо во избежание столкновений. Отмечается, что Турция настаивает на том, что бы Вашингтон «прекратил поддерживать террористов», в противном случае это приведет к конфронтации с Анкарой.

Все силы, поддерживающие террористов станут целью для ВС Турции, отмечается в сообщении. Ранее стало известно, что операция «Оливковая ветвь» началась 20 января после провокации со стороны США, которые заявили о планах создания на севере Сирии «сил пограничной безопасности» из состава курдских вооруженных формирований, часть который Анкара считает террористическими группировками.