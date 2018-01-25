Стала известна последняя воля Людмилы Сенчиной

Санкт-Петербург, 25 января. Народная артистка России Людмила Сенчина хотела, чтобы ее похоронили на Смоленском кладбище. Об этом ТАСС сообщил гендиректор петербургского Театра музыкальной комедии Юрий Шварцпкоф.

В данный момент он находится в тесном контакте с семьей артистки.

«На заре своей молодости она была одной из самых ярких звезд молодых в оперетте. И если бы она не стала звездой эстрады, она бы, безусловно, стала звездой оперетты», — поделился воспоминаниями Шварцпкоф.

Ранее сообщалось, что советский певец и депутат Госдумы Иосиф Кобзон прокомментировал смерть Сенчиной, назвав ее самой оригинальной артисткой.

Напомним, что Людмила Сенчина скончалась в возрасте 67 лет от продолжительной болезни в Петербурге. Неизвестно, чем именно одна болела, однако сообщается, что врачи не делали в ее отношении пессимистичных прогнозов.

Сенчина получила всероссийское признание после исполнения романса «Золушка» в телепрограмме «Голубой огонек».