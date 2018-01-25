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Александр Маршал и Оксана Пушкина о Людмиле Сенчиной: Это был Человек с большой буквы
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    Александр Маршал и Оксана Пушкина о Людмиле Сенчиной: Это был Человек с большой буквы

    13:24  25 Января 2018  /обновлено: 13:49  25 Января 2018
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    Александр Маршал и Оксана Пушкина о Людмиле Сенчиной: «Это был Человек с большой буквы»

    Утром 25 января на 71-м году жизни после продолжительной болезни умерла Людмила Сенчина. Певец Александр Маршал и телеведущая Оксана Пушкина — люди, которые считали Людмилу Петровну своей близкой подругой, рассказали Федеральному агентству новостей, какой она останется в их сердцах.

    Александр Маршал: «Это был Человек, а голос — уже потом»

    «Люда была моей ближайшей подругой. Я знаю ее такой, какой вы ее не знаете. Этот человек звонил мне вдруг иногда и спрашивал: «У тебя все нормально?». А у меня в это время действительно было не нормально. Я спрашивал: «Откуда ты знаешь?». А она отвечала: «Я чувствую, чувствую нутром». Что тут еще говорить?» — поделился своими воспоминаниями певец Александр Маршал.

    Александр Маршал и Оксана Пушкина о Людмиле Сенчиной: «Это был Человек с большой буквы»

    Маршал подчеркнул, что для него Людмила Сенчина была не просто певицей, не просто женщиной, а очень близким другом.

    «И поэтому, когда мне с утра позвонили и сказали, что ее не стало, я был в шоке и до сих пор в нем пребываю. Я же примерно такого же возраста, как Люда... Как так?» — сказал Александр Маршал.

    Песня «Белый танец», которую исполнили дуэтом Людмила Сенчина и Александр Маршал, полюбилась многим россиянам.

    «Мы дружили с Людой за много лет до того, как записали этот дуэт. Она тогда была замужем за Стасом Наминым, мы давно знали друг друга, общались. И мне настолько сегодня грустно и печально, что я даже не знаю, что сказать… Люда Сенчина умерла? Быть не может! Самое главное, что это был Человек с большой буквы, а голос — это уже потом», — сказал Александр Маршал.

    Оксана Пушкина: «Люда была настоящей, искренней, без пафоса и звездности»

    Людмила Сенчина была героиней программы «Женский взгляд с Оксаной Пушкиной». Как отметила в беседе с ФАН телеведущая, воспоминания о Людмиле Петровне как о человеке — только самые светлые.

    «Она была настоящей, она была искренней, абсолютно без пафоса, без звездности в плохом понимании этого слова. Людмила Сенчина была Женщиной с большой буквы. Искренней настолько, что этим она подкупала», — сказала Оксана Пушкина.

    Телеведущая отметила, что с Людмилой Сенчиной она подружилась во время съемки программы.

    «Она была такая, знаете, наверно, для многих закрытая, но мы с ней сразу нашли общий язык. И не только потому, что я ее просто обожала и в детстве подражала ей, носила прическу, как у нее, этот хвостик… Для меня она всегда была воплощением невероятной женственности... Мы с ней подружились. Потому что в разговоре тогда мы приоткрыли многое друг другу. Я ей о своей личной жизни поведала, она — о своей. Но понятно, что в программе мы не до конца рассказали все, что могли рассказать», — поделилась Оксана Пушкина.

    Александр Маршал и Оксана Пушкина о Людмиле Сенчиной: «Это был Человек с большой буквы»

    После программы Пушкина стала созваниваться с Людмилой Сенчиной, обмениваться информацией, они интересовались жизнью друг друга.

    «Встречались всегда с большой радостью и удовольствием. И поэтому для меня сегодняшняя новость очень горькая, я потеряла очень близкого человека. Люда была та, к которой можно было прижаться в плохой период своей жизни и знать, что никогда ничего не уйдет. Она умела хранить секреты, она умела выслушать человека, поэтому мы с ней сошлись», — добавила Оксана Пушкина.  

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    Автор: Марина Степанова
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    #оксана пушкина #людмила сенчина #александр маршал
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