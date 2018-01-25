В Дейр-эз-Зор ежедневно возвращаются десятки семей

Дейр-эз-Зор, 25 января. После освобождения города и провинции Дейр-эз-Зор от боевиков «Исламского государства»1 десятки семей ежедневно возвращаются в свои дома.

Министерство местного самоуправления и власти провинции Дейр-эз-Зор сообщили о принятии решения о предоставлении служащим госсектора и их семьям бесплатных автобусов для перемещения на восток Сирии из различных регионов страны.

Отмечается, что жители региона выражают благодарность местной администрации за предпринятые усилия по восстановлению основных социально значимых объектов провинции Дейр-эз-Зор. По данным сирийского информационного агентства «САНА» в январе 2018 года в свои дома на востоке страны вернулось около трех тысяч человек.

Ранее сообщалось, что освобождение Дейр-эз-Зора правительственными войсками было поддержано силами ВКС РФ. Президент РФ Владимир Путин отметил ключевой вклад российской авиации в победу над боевиками террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) в Сирии.

1 Организация запрещена на территории РФ.