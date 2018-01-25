В Киеве поделились скромными ожиданиями от встречи Порошенко и Трампа в Давосе

Киев, 25 января. Возможная встреча украинского президента Петра Порошенко и лидера США Дональда Трампа на форуме в швейцарском Давосе не поможет Украине, заявил депутат Верховной рады Антон Геращенко.

Геращенко рассказал о скромных ожиданиях Киева от возможной встречи Трампа и Порошенко на 48-м Всемирном экономическом форуме в Давосе. Он отметил, что, если все и сложится, встреча двух лидеров не продлится дольше 10 минут.

По мнению украинского депутата, Трамп отдаст предпочтение обсуждению вопросов, связанных с Ираном и КНДР.

«Поэтому не нужно рассчитывать, что эта встреча решит вопрос Украины, — констатировал Геращенко в эфире украинского телевидения. — Кроме нас, украинцев, никто вопрос Украины не решит. Вопрос войны также».

Ранее президент России Владимир Путин обсудил с коллегой из Казахстана Нурсултаном Назарбаевым текущую ситуацию на Украине. Стороны в беседе учли ранее состоявшуюся беседу Назарбаева с Трампом.