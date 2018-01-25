Курды SDF заявили о пленении 16 военных Турции в Африне

Африн, 25 января. Курдское ополчение сообщило о потерях турецкой армии в сирийском Африне.

Пресс-служба курдского альянса «Сирийские демократические силы» (SDF) сообщила, что турецкая армия понесла очередные потери в ходе операции «Оливковая ветвь» на севере провинции Алеппо. По информации источника курдам удалось взять в плен 16 военнослужащих Турции, передают РИА Новости.

«Бой имел место в районе Чендерес. Ополченцы потеряли четыре человек», — сообщил представитель штаба «Отрядов народной самообороны» Ахмед Шауки.

Ранее сообщалось, что Анкара начала военную операцию против курдов 20 января после провокации со стороны США. Вашингтон объявил о готовности создать на севере Сирии «пограничные силы безопасности». Многие из курдских группировок, рассматриваемых Белым домом для включение в «пограничные силы», в Анкаре считаются террористическими. Турция сочла этот шаг провокацией и начала вторжение в Африн.