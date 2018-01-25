Режиссер Игорь Коняев рассказал о тяжелой болезни Людмилы Сенчиной

Санкт-Петербург, 25 января. Режиссер ленинградского Театра Музкомедии Игорь Коняев прокомментировал смерть народной артистки Людмилы Сенчиной.

«Театр будет принимать участие в организации похорон, наверняка, я не могу сейчас все сказать, все это так неожиданно, рано говорить об этом», — заявил Коняев в интервью «Комсомольской правде».

По его словам, в последние дни Сенчина сильно болела. Однако только близкие смогут объяснить, что с ней происходило.

Ранее сообщалось, что эстрадный советский исполнитель Иосиф Кобзон прокомментировал трагическую кончину Людмилы Сенчиной. По его словам, таких оригинальных исполнительниц, как она, к сожалению, больше нет.

Напомним, что Сенчина скончалась в ночь на 25 января в Петербурге. На момент смерти ей было 67 лет. Она должна была выступить во время праздничных мероприятий к Дню снятия блокады Ленинграда.