Киев сделал заявление о новом транше МВФ после встречи Порошенко и Лагард

Давос, 25 января. Украина рассчитывает получить новый транш от Международного валютного фонда в мае, сообщил в четверг глава Минфина страны Александр Данилюк.

В кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе он выразил надежду, что к этому сроку Украина сможет выполнить все необходимые для транша условия.

«Я надеюсь, что до мая, а может и раньше, условия будут выполнены», — приводит слова Данилюка «Интерфакс-Украина».

Он уточнил, что такими условиями являются, в частности, принятие закона об антикоррупционном суде и назначение главы Национального банка Украины.

Напомним, ранее президент Украины Петр Порошенко на полях форума в Давосе встретился с главой Международного валютного фонда Кристин Лагард. По его словам, встреча была конструктивной и открытой и затронула «все открытые вопросы между Украиной и МВФ».

Программа EFF по предоставлению финансовых средств Украине была открыта в 2015 году. Общий объем финансирования по ней должен составить 17,516 миллиарда долларов.