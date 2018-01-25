Турция отреагировала на предложение США о создании зоны безопасности в Сирии

Анкара, 25 января. Турция считает, что предложение США о зоне безопасности в Сирии обсуждать рано, между странами сначала нужно восстановить доверие. Об этом в четверг заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

Накануне турецкий министр сообщил, что Вашингтон предложили Анкаре сформировать на севере Сирии 30-километровую зону безопасности, чтобы избежать столкновения военнослужащих двух стран.

Глава МИД Турции и его американский коллега Рекс Тиллерсон провели в минувший вторник в столице Франции переговоры на полях встречи по вопросам противодействия «безнаказанному» использованию химического оружия. США и Турция имеют серьезные противоречия относительно поставок американского оружия сирийским курдам.

По словам Чавушоглу, у Турции и США «произошла утрата доверия».

Он подчеркнул, что до того момента, пока доверие не будет восстановлено, обсуждение этих тем не имеет смысла.

«Мы не знаем, какие у них намерения, но сначала нужно устранить атмосферу недоверия», — отметил он.

Генштаб ВС Турции 20 января начал операцию «Оливковая ветвь» против курдов в сирийском Африне.

Официальный Дамаск категорически осудил действия Турции в сирийском Африне, отметив, что он является неотъемлемой составляющей САР.

Российская сторона из-за сложившейся ситуации в Африне призвала все стороны к сдержанности и соблюдению территориального суверенитета республики.

Накануне президент России Владимир Путин и его турецкий коллега Тайип Эрдоган обсудили по телефону ситуацию в сирийском Африне. Глава российского государства заявил о необходимости сотрудничества в работе по сохранению целостности и суверенитета САР.

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