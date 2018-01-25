ДНР и ЛНР озвучили данные о потерях за период конфликта в Донбассе

Москва, 25 января. За период конфликта в Донбассе погибли около 5,8 тысячи жителей Донецкой и Луганской народных республик.

По данным уполномоченного по правам человека в ДНР Дарьи Морозовой, во время проведения так называемой АТО украинскими войсками в республике погибли 4572 мирных жителя.

«В том числе 3967 мужчин и 605 женщин», — приводит ее слова ТАСС.

Морозова добавила, что среди погибших было около 76 детей.

Представитель ЛНР в гуманитарной подгруппе Ольга Кобцева добавила к этой ужасной статистике еще более 1328 жертв. Она констатировала, что среди них было 33 ребенка.

«Фаза активных военных действий пришлась на момент формирования ЛНР, поэтому затруднительно установить точное число погибших», — заметила Кобцева.

Напомним, 18 января депутаты Верховной Рады Украины во втором чтении приняли закон о реинтеграции Донбасса, передает Ura.Ru.