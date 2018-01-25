Анкара заявила о нейтрализации более 300 курдских ополченцев в Африне

Анкара, 25 января. Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым привел последние данные о ходе операции «Оливковая ветвь» в сирийском Африне.

Во время выступления в Анкаре премьер-министр Турции сообщил о ликвидации более чем 300 курдских ополченцев в кантоне Африн. В данном районе на севере провинции Алеппо ведется военная операция «Оливковая ветвь».

Ранее сообщалось, что вторжение Анкары в сирийскую провинцию было спровоцировано заявлением США, которые сообщили о планах по созданию «пограничных сил безопасности» на севере САР в непосредственной близости от Турции. «Силы безопасности» по сообщению Вашингтона должны были формироваться из состава курдских вооруженных группировок, многие из которых в Турции считаются террористическими. Анкара заявила, что не допустит появления «новой террористической армии» на севере соседней страны.