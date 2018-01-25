Песков прокомментировал отзыв прокатного удостоверения у «Смерти Сталина»

Москва, 25 января. Отзыв прокатного удостоверения в России у фильма «Смерть Сталина» не является цензурой, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Песков прокомментировал скандал, который разгорелся вокруг сатирического фильма «Смерть Сталина» режиссера Армандо Ианнуччи, премьера которого в России должна была состояться в четверг, 25 января. Прокатное удостоверение картины было отозвано для тщательного анализа фильма из-за жалоб со стороны некоторых общественников и деятелей культуры. После этого появилось мнение, что фильм был подвергнут цензуре.

«Мы не согласны с тем, что это проявление цензуры», — ответил на соответствующий вопрос пресс-секретарь президента России.

Ранее президент России Владимир Путин во время обсуждения вопроса о возможности цензуры в искусстве, обратил внимание, что введение полной цензуры в условиях современного мира невозможно.