Путин встретится со студентами в Казани в Татьянин день – Песков

Москва, 25 января. Президент РФ Владимир Путин в четверг по случаю Дня российского студенчества посетит Казанский университет, где поздравит обучающихся с праздником, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Песков уточнил, что глава государства не оставит без внимания и студентов из других вузов: их он поздравит в Татьянин день с помощью телемоста.

«Сегодня Татьянин день — день студента. И, конечно, Путин не может не поздравить студентов в такой важный и праздничный для них день», — приводит слова Пескова РИА Новости.

Также по случаю праздника в четверг глава государства примет участие во Всероссийском форуме студенческих клубов «Вместе вперед!».

Напомним, согласно указу президента РФ Владимира Путина от 2005 года, День российского студенчества празднуется ежегодно 25 января.