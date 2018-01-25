В Минобороны отреагировали на незаявленный визит главы USAID в Ракку

Москва, 25 января. Минобороны РФ отреагировало на «незаявленный» визит в сирийскую Ракку главы американского агентства по международному развитию USAID Марка Грина.

Разрушенный бомбардировками ВВС международной коалиции город он посетил 22 января. После посещения Грин заявил, что в Ракке «повсюду одни разрушения, это невозможно передать словами», однако на вопрос о том, будет ли оказана проживающим здесь мирным сирийцам конкретная помощь, он тут же поспешил напомнить, что миссия USAID состоит в «стабилизации, а не в реконструкции».

Такая логика вызывает недоумение, заметили в ответ в оборонном ведомстве России, предположив, что «под «стабилизацией» Грин понимает не обеспечение остающихся без крова и пищи жителей Ракки продуктами и предметами первой необходимости, как это делает Россия в Алеппо и других городах, а только «ремонт водопровода и электричества».

При этом Грину «как-то неважно», что будут делать с электричеством и водопроводом жители Ракки, не имея жилья, подчеркнули в Минобороны. Более того, в ведомстве напомнили, что эти мероприятия будут финансировать не из бюджет США, а за счет «давления на союзников для получения от них помощи».

«С такими подходами, и самое главное, — темпами западных стран по восстановлению ими же уничтоженнойРакки, город так и останется в руинах», — заключили в министерстве, заметив также, что сотням беженцев придется искать себе новое жилье.

Напомним, 11 декабря минувшего года президент РФ Владимир Путин прибыл на российскую военную базу «Хмеймим», где объявил о частичном выводе группировки российских войск из Сирии.

При этом глава России на встрече с действующим лидером арабской республики Башаром Асадом подтвердил намерения Москвы продолжить оказывать стране помощь в поиске политического урегулирования кризиса в стране, а также восстановлении разрушенных городов.