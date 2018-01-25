Сирия, 25 января. Курдские интернет-порталы обвиняют турецкие силы в гибели более 30 мирных граждан Африна. Боевики «Ан-Нусры»*** опровергают сообщения о том, что авиабаза «Абу Духур» в Идлибе была сдана без боя. Прогремел взрыв в провинции Киркук в Ираке, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: обстреляли позиции радикалов «Ан-Нусры» недалеко от населенных пунктов Кафр Зета и Аль-Латамина к северу от Хамы.

«Исламское государство»1: атаковало позиции союзников САА у населенных пунктов Аль-Курия, Аль-Ашара и Ас-Субейхан в Дейр-эз-Зоре; организовало взрыв в иракской провинции Киркук.

«Тахрир Аш-Шам»: опубликовала кадры столкновений с САА вблизи авиабазы «Абу Духур» в южной части провинции Идлиб.

Сирийская свободная армия** (ССА): ведет бои с курдами в районе города Тель-Рифат к северу от Алеппо.

Курды: обвиняют турецкие ВВС в убийстве 32-х мирных жителей в северной части провинции Алеппо.

Провинция Алеппо

Согласно сообщению военного источника в сети Twitter (dersi4m), ВВС Турции продолжают проводить боевые вылеты в северной части провинции Алеппо. Авианалеты не прекращаются с самого утра. Информационный портал EMC News Center передает, что под ударами турецких военных самолетов оказались населенные пункты Таль Алуш и Аль-Васейта. Курдские источники заявляют, что за время военной кампании «Оливковая ветвь», проводимой турецкими силами при поддержке боевиков ССА, в Африне, 32 мирных жителя были убиты авиаударами турецких ВВС. Об этом сообщает Twitter-канал (guyelster), ссылаясь на данные Сирийского наблюдательного пункта за правами человека (SOHR). Тем временем близ города Тель Рифат у линии разграничения сил курдов и Сирийской свободной армии (ССА), союзной Турции, разворачиваются ожесточенные бои, сообщает агентство новостей Samer Agency.

Провинция Дейр-эз-Зор

В провинции Дейр-эз-Зор возобновились вооруженные стычки между союзными САА проасадовскими формированиями и террористами «Исламского государства», скрывавшимися на контролируемых Демократической армии Сирии**** (SDF) территориях. Боевики совершили внезапное нападение на позиции проправительственных отрядов в районе населенных пунктов Аль-Курия, Аль-Ашара и Ас-Субейхан, передает военный источник в социальной сети Twitter (basher_811). Тем временем на окраине пограничного города Абу Кемаль прогремел взрыв. Бомба детонировала в районе Ас-Суккерия, освобожденном силами бригады «Лива Фатимиюн», о чем сообщает интернет-портал (soundandpic), связанный с «Джебхат Ан-Нусрой»1. Информации о возможных пострадавших среди мирных жителей пока не поступало. По предварительным данным, обошлось без жертв. Отмечается, что мина была заложена еще во время оккупации города ИГИЛовцами.

Провинция Идлиб

Военный корреспондент информагентства Al Masdar News передает, что Сирийская арабская армия (САА) продолжает военную операцию в районе населенного пункта Абу Духур. Как только его окрестности будут полностью зачищены от террористов антиправительственной коалиции «Хайят Тахрир Аш-Шам», войска САР планируют развивать наступление на другом фронте, в частности, на востоке региона, а также продвигаться в сторону осажденных шиитских городов Аль-Фуа и Кефрайя.

Тем временем оппозиционные СМИ опубликовали кадры, на которых была запечатлена битва за военный аэропорт «Абу Духур». Таким образом, исламисты опровергли сообщения некоторых источников о том, что авиабаза была сдана практически без боя. Отмечается, что между боевиками и военнослужащими САР разворачивались ожесточенные столкновения на протяжении нескольких часов. Кроме того, радикалы «Джебхат Ан-Нусры» предпринимали несколько попыток контрнаступления, однако все они были отбиты правительственными войсками.

Провинция Хама

Агентство новостей EMC News Сenter, связанное с вооруженной оппозицией, сообщило о том, что Сирийская арабская армия (САА) ведет артиллерийский огонь по позициям исламистов «Джебхат Ан-Нусры» и союзных ей формирований недалеко от населенных пунктов Кафр Зета и Аль-Латамина к северу от административного центра провинции. О нанесенном радикалам уроне пока не сообщалось. Напомним, базирующиеся на севере Хамы исламисты постоянно обстреливают не только опорные пункты правительственной армии, но и мирные районы, что регулярно приводит к гибели гражданских лиц. Кроме того, боевики, отряды которых дислоцируются вблизи Аль-Латамины, не раз препятствовали продвижению сил САР на юго-востоке соседней провинции Идлиб.

Ирак

Очередной взрыв произошел Ираке. По информации новостного агентства Al Sumaria News, взрывное устройство сработало в автомобиле одного из мирных жителей в провинции Киркук. Подробности случившегося, как и данные о возможных пострадавших или погибших, в настоящий момент выясняются. Метные активисты утверждают, что бомба, скорее всего, была установлена террористами «Исламского государства», осуществляющими подпольную деятельность на территории Ирака. Поиски организаторов взрыва уже начались. Напомним, иракские войска вместе с проправительственными силами «Хашд Аш-Шааби» регулярно ведут операции по зачистке территорий страны от бывших ИГИЛовцев, однако некоторым из них удалось укрыться в пещерах и развалинах.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)