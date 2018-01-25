«Они где-то прячутся»: Дворкович рассказал о реакции США на примирительный сигнал России

Давос, 25 января. США оставили без ответа направленный по дипломатическим каналам сигнал России о готовности к диалогу, сообщил в четверг вице-премьер РФ Аркадий Дворкович.

«Я сделал это по нашим дипломатическим каналам, я дал понять, что мы готовы начать диалог, что мы открыты для обсуждений, но они (представители США — прим. ФАН) даже не ответили», — сообщил он в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе в интервью агентству Reuters.

Дворкович добавил, что в рамках форума успел обменяться с коллегами из Вашингтона только рукопожатиями, обсуждений не было.

«Они (коллеги из США — прим. ФАН) где-то прячутся», — сказал он.

Вице-премьер отметил, что сейчас российско-американские отношения «токсичные» и «непростые», однако совместная работа РФ и США по Сирии, КНДР и другим международным проблемам продолжается.

«У нас идет политический диалог по Сирии, Северной Корее, глобальным проблемам, энергетике», — сообщил Дворкович, отметив, что при этом у Москвы и Вашингтона нет реального взаимодействия в сфере экономики.

Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин на встрече с представителями российских СМИ отметил, что Москва нацелена на сотрудничество с Вашингтоном, однако ждет уступок с его стороны. Установившиеся сегодня отношения между РФ и США, по словам главы государства, оставляют желать лучшего.