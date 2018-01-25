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Сирия передаст СКР дела воевавших за ИГ граждан РФ: Россия сама должна выяснить их мотивы — эксперт
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    Сирия передаст СКР дела воевавших за ИГ граждан РФ: Россия сама должна выяснить их мотивы — эксперт

    12:42  25 Января 2018
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    ИГИЛ

    Александр Бастрыкин, глава Следственного комитета РФ, недавно посетил Сирию. В ходе рабочей поездки он побывал на базе российских ВКС «Хмеймим», где провел собрание с военными следователями, а также встретился с руководителями судебной системы и правоохранительных органов Сирии. Главным итогом визита в САР стало соглашение о взаимодействии наших стран в рамках поиска граждан РФ, воевавших на стороне «Исламского государства»1 (запрещено в РФ) и других террористических организаций в арабской республике, а также в рамках расследования преступлений против российских военнослужащих.

    Среди представителей сирийских властей, с которыми встретился Бастрыкин, были, в частности, начальник Бюро национальной безопасности Али Мамлюк и глава Управления военных судов Минобороны САР Мухаммед Канжу Хасан, сообщили в Следственном комитете России. По результатам переговоров стороны условились, что официальный Дамаск будет передавать в Москву материалы уголовных дел, возбужденных в отношении граждан РФ, которые выехали в Сирию с целью вступления в ряды террористических группировок.

    Александр Бастрыкин

    Около года назад Владимир Путин в ходе выступления перед участниками военного морского похода к берегам САР заявил, что на стороне ИГИЛ1 и других подобных формирований на территории арабской республики воевали порядка четырех тысяч выходцев из России. Президент отметил, что их возможное возвращение в нашу страну представляет серьезную угрозу для безопасности наших граждан. Это и стало одной из причин начала антитеррористической кампании ВС РФ в Сирии.

    Доцент кафедры политологии и социологии Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова, ветеран военной службы Александр Перенджиев подчеркнул, что та мера преследования, о которой Бастрыкин договорился с представителями сирийского руководства, позволит выявлять преступников на более раннем этапе, еще до их возможного возвращения на родину. Об этом эксперт рассказал в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей (ФАН).

    «Наши власти стремятся, чтобы выходцы из России, которые участвовали в составе террористической организации ИГ1, непосредственно попали под наше уголовное преследование. Этот механизм отработан. Это должно произойти не уже по факту их возвращения в РФ, не только наши сотрудники ФСБ должны выявлять их уже на месте — расследование нужно начинать с этапа самой Сирии. Теперь этот вопрос российская сторона проработала», — отметил наш собеседник.

    Боевики ИГИЛ

    Данная инициатива имеет целью не только наказать преступников, также заметил эксперт: необходимо понять мотивы и способы осуществления преступления, чтобы в дальнейшем постараться ликвидировать возможные причины и условия, подтолкнувшие наших граждан на этот шаг.  

    «Речь идет о том, что если сирийцы получают какую-то информацию о гражданах России, связанных с террористами, и совершенных ими преступлениях на территории их страны, то они передают ее нам. Это не должно оставаться только в САР, потому что российская сторона заинтересована в том, чтобы само расследование велось именно нашими следственными органами, ведь в противном случае просто мы не будем знать мотивов, побудивших наших граждан вступить в ИГ, и способов, как им удалось это провернуть. Необходимо не только уголовно преследовать таких лиц, но и вскрыть сам механизм — как это работает: как они попали в Сирию и какие на то были причины? Важно понять их социальные, политические, экономические и прочие причины, чтобы минимизировать или по возможности полностью устранить их внутри нашей страны, дабы предотвратить дальнейшее попадание граждан РФ в террористические структуры», — добавил политолог.

    Александр Перенджиев

    По мнению Александра Перенджиева, данное соглашение о сотрудничестве, скорее всего, покажет высокую эффективность, и потому в дальнейшем, вероятно, такие же договоренности могут быть заключены и с правительствами других государств.

    «Для Сирии этот механизм очень актуален, но в целом он касается не только этой страны: если выходцы из РФ ведут террористическую деятельность в каком-то уголке мира, то хотелось бы, чтобы именно российское правосудие могло настигать их и там. Думаю, что вскоре мы сможет сотрудничать подобным образом и с другими государствами — со странами ОДКБ, Китаем и Ираном, например. Работа наших следственных органов в таком планетарном масштабе будет результативна: тогда какой-нибудь выходец из РФ, осуществляющий террористическую деятельность в какой-то другой стране, не будет пребывать в иллюзии, что российское око правосудия не сможет его настигнуть», — подытожил собеседник ФАН.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

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    Автор: Егор Баренцев
    © 2017 Федеральное агентство новостей
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    #путин #россия #сирия #иг #дамаск #хмеймим #вкс рф #игил #китай #фсб #иран #александр бастрыкин #скр
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