ПТРК для ВСУ: журналист Юрий Бутусов выдал секреты украинского генштаба

Хорошо известно, что одним из явлений, сопутствующих военно-политическим кризисам, является шпиономания. То есть ситуация, когда в государстве причинами тех или иных неудач объявляются действия вражеских агентов — проще говоря, шпионов. Которых общественность немедленно бросается с большим энтузиазмом искать. Причем чаще всего поиски много времени не занимают, и шпионы быстро получают по заслугам.

Весь мир — театр…

Правда, позже зачастую выясняется, что эти шпионы являются вовсе не теми шпионами, которые шпионы, а являются они шпионами, которые вообще шпионами-то на деле и не являются… Это просто случайные люди, подвернувшиеся под горячую руку других случайных людей. Но тем, кого энтузиасты к моменту запоздалого прозрения успевают оперативно пристукнуть, как правило, от своей невиновности бывает не легче.

Не менее обидно получается, когда волна шпиономании рикошетом лупит по тем из энтузиастов, кто сам не так давно в числе первых бросался ловить и клеймить проклятых шпионов.

Именно такая история на днях произошла с довольно заметной фигурой в мире украинских медиа — Юрием Бутусовым, основателем и главным редактором заблокированного в России интернет-портала «Цензор.НЕТ». Последний знатно поработал в свое время на Евромайдан, во время которого, кстати, главред портала получил на Банковой «открытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга с помощью сотрудника правоохранительных органов».

По отношению к событиям в Донбассе Бутусов занял категорически прокиевскую позицию, не уставая трубить о «российской агрессии» и переполняющих Украину «агентах Кремля». В число этих «агентов» Бутусов не преминул внести даже высших офицеров ВСУ, например начальника генерального штаба Виктора Муженко и бывшего министр обороны Валерия Гелетея.

Также «агентом Кремля» оказался, согласно Бутусову, лидер общественного движения «Украинский выбор» Виктор Медведчук, являющийся спецпредставителем по вопросам гуманитарного характера в рамках Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях. И т.д., и т.п.

В общем, весь мир — театр, и люди в нем — агенты.

Совершенно секретно!

Надо полагать, что персоны, подвергавшиеся нападкам главреда «Цензор.НЕТ», этих акций антипиара не забыли. И при первой же возможности постарались воздать Бутусову сторицей.

Таковая возможность появилась 15 января, когда Бутусов слил в Сеть данные, полученные от своих информаторов в генштабе ВСУ. В своем фейсбук-паблике Юрий Евгеньевич, торопясь удивить читателей уровнем своей информированности, сообщил следующее:

«Генеральный штаб наконец-то принял решение внести в список потребностей украинской армии 800 современных противотанковых ракетных комплексов типа «Стугна» и «Корсар», несколько тысяч управляемых ракет, причем как с кумулятивной боевой частью для поражения бронетехники, так и с осколочно-фугасной боевой частью для поражения укрытий и огневых точек противника. Принципиально важны поставки легких и мобильных «Корсаров», которые резко повышают ударные возможности пехотных подразделений в бою. Также в потребности внесены 500 беспилотных летательных аппаратов».

При этом Бутусов не устоял перед возможностью картинно на публике пнуть украинский генштаб, а потому добавил: «Ранее массовые закупки ПТРК и БПЛА были невозможны, поскольку Генштаб считал приоритетом закупки других видов оружия, игнорируя реальные потребности армии во время локальной войны».

Под занавес журналист сообщил, что на текущий момент ВСУ не обладает нужным количеством обученного персонала, способного управлять новыми ПТРК и БПЛА. В связи с этим, а также по причинам иного характера, поступление новой техники в войска планируется в пределах 2–3 лет. А пока «большую часть боевых задач по разведке на фронте выполняют волонтерские дроны». Иными словами — БПЛА коммерческого и бытового назначения, имеющие довольно ограниченные возможности.

Бутусов и ранее неоднократно придавал огласке информацию о состоянии дел в ВСУ и планах украинского командования, и это ему сходило с рук. Но в этот раз что-то пошло не так.

Один из украинских популярных деловых сайтов LIGA.net обратился в генштаб ВСУ с запросом: насколько информация, опубликованная Бутусовым, соответствует действительности? Должно быть, в генштабе были неприятно удивлены болтливостью главреда «Цензор.НЕТ», но на запрос постарались ответить сдержанно. Мол, потребность армии в оружии и технике, а также порядок ее удовлетворения, включая данные по ПТРК «Стугна», «Корсар» и беспилотниками, определены государственной целевой оборонной программой развития вооружения и военной техники ВСУ до 2020 года. Данная программа утверждена постановлением кабинета министров Украины от 30 марта 2016 года №284-6. Информация же, содержащаяся в указанном постановлении, имеет гриф ограниченного доступа «Совершенно секретно».

Таким образом, Бутусов и моргнуть не успел, как сам оказался «агентом Кремля»!

Впрочем, то ли еще будет — с учетом того, что уровень шпиономании на Украине и не думает идти на спад.

А теперь о серьезном

Однако хватит о Бутусове. Пора прояснить ряд моментов, связанных с информацией, переданной 15 января компетентным органам ДНР, ЛНР и РФ «агентом Кремля» с позывным «Главред».

Беспилотников касаться не будем. С одной стороны, по этой теме на Украине многое пытаются делать, а с другой, как мы помним, до сих пор «большую часть боевых задач по разведке на фронте выполняют волонтерские дроны». Поговорим об упоминаемых Бутусовым ПТРК «Стугна-П» и «Корсар».

ПТРК «Стугна-П» был создан ГККБ «Луч» в 2010 году на базе разработанного на Украине же в начале 2000-х комплекса танкового управляемого вооружения «Стугна». Последний предназначен для использования танком Т-55, а также противотанковой пушкой МТ-12 «Рапира» и во многом повторяет советский комплекс «Кастет», разработанный в конце 1970-х тульским КБ Приборостроения.

Масса комплекта «Стугна-П» — 47 кг. Система управления — по лазерному лучу, с сопровождением цели в автоматическом режиме, а также с пульта дистанционного управления, по телеканалу. По заявлению производителя, бронепробиваемость управляемой ракеты РК-2 для «Стугна-П», составляет не менее 800 мм без учета динамической защиты. Максимальная дальность выстрела ПТРК — около 5 км.

В 2015 году ПТРК «Стугна-П» был принят на вооружение нацгвардии Украины. Считается, что к настоящему времени нацгвардейцы имеют порядка 40 пусковых установок нового ПТРК. За 2017 год ГККБ «Луч» изготовило 300 ракет РК-2…

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ПТРК «Корсар» создан в том же ГККБ «Луч» в 2013 году. Масса комплекта — 18 кг. Небольшие габариты позволяют достаточно легко переносить ПТРК и вести огонь «с плеча». Система управления — полуавтоматическая по лазерному лучу с сопровождением цели.

Для «Корсара» разработано две управляемые ракеты: РК-3К и РК-3ОФ. РК-3К оснащена тандемной кумулятивной боевой частью и, согласно информации разработчика, обеспечивает бронепробиваемость за динамической защитой не менее 550 мм. РК-3ОФ имеет осколочно-фугасную боевую часть с ударным ядром и предназначена для поражения легкобронированных объектов, огневых точек и живой силы. Максимальная дальность выстрела ПТРК «Корсар» — 2,5 км.

В августе 2017 года «Корсар» был принят на вооружение ВСУ. За минувший год «Луч» изготовил 50 ракет для ПТРК «Корсар» и неизвестное количество пусковых установок.

Итак, если исходить из паспортных данных изделий ГККБ «Луч», то ВСУ с помощью новых ПТРК смогут заметно усилить свои средства ПТО. Если, конечно, реальные данные ПТРК соответствуют заявленным. А также — если ВПК Украины сможет своевременно обеспечить поставки новых ПТРК в части, а ВСУ своевременно организует обучение операторов для этих ПТРК. А еще — если у Украины, наконец, банально хватит денег, чтобы закупить ПТРК и ракеты к ним в озвученных Бутусовым объемах.

Дело в том, что 17 января 2018 года СНБО рассмотрел и утвердил основные показатели государственного оборонного заказа на 2018–20 годы, запланировав увеличение финансирования гособоронзаказа в 2018 году до уровня 21,3 млрд грн, что на 37% больше, чем в году минувшем. Вот только каждый ПТРК «Корсар», например, стоит 130.000 долларов, и еще в 20.000 долларов обойдется одна ракета к нему.

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Наконец, можно вспомнить и то, что уже знакомое нам ГККБ «Луч» с 2016 года почему-то никак не может обеспечить штатную работу своих ПТРК «Барьер-ВК» в составе дистанционных боевых модулей БМ-5М.01 «Катран-М», монтируемых на украинских бронекатерах типа «Гюрза-М» проекта 58155.

В общем, не все так однозначно с новыми украинскими ПТРК. Что не отменяет очевидного факта постепенного наращивания ВСУ своих сил и возможностей.