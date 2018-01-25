Быть ответственным перед страной: зачем идти на выборы, рассказали жители и гости Петербурга. ФАН-ТВ

Принимать или не принимать участие в выборах президента в марте 2018 года – личное дело каждого гражданина. Нужно ли воспользоваться своим гражданским правом? Ответ на этот вопрос съемочная группа ФАН-ТВ отправилась искать на улицах Санкт-Петербурга.

«Нужно ли идти на выборы?» – с таким вопросом корреспонденты обратились к прохожим. Первым респондентом оказалась переводчик Надежда, сопровождающая группу туристов к Петропавловской крепости.

– Да, так как от этого зависит выбор будущего. То, как будет устроена жизнь каждого города, региона. И соответственно, каждый гражданин имеет такое право и должен воспользоваться им, так как необходимо сделать свой выбор относительно того, как ты будешь жить и хочешь ли улучшить жизнь в своем регионе. Быть более активным и ответственным перед своей страной.

– Скорее да, чем нет. Чтобы не было потом мучительно больно за напрасно прожитые годы, – улыбаясь, рассудила ее коллега, экскурсовод Елена. – Все-таки нужно идти. И потом, с точки зрения экономики, – мне лично жалко средств, которые затрачиваются на всю эту агитацию.

Среди гостей Петербурга репортерам встретились туристы из противоположного края огромной страны. Своим мнением со съемочной группой поделился Вадим из Владивостока.

– Конечно, нужно! Потому что если мы на выборы не пойдем, то кто будет выбирать нашего президента и наше будущее? Я не буду говорить, за кого я и как, но на выборы нужно идти. Потому что иначе, волей случая, у власти может появиться человек, который, мягко скажем, не будет страну вверх двигать. Сейчас фильм модный – «Движение вверх». Вот этого не будет.

Каждые выборы для кого-то оказываются первыми: те, кому недавно исполнилось 18 лет, должны впервые определиться не столько с личным выбором, сколько со своей гражданской позицией вообще. На вопрос «Нужно ли идти на выборы, и почему?» ответил Владимир, студент первого курса Российского Государственного университета Правосудия:

– Я думаю, да, конечно. А то еще выберут Навального. Я, скорее, не согласен с мнением своих сверстников. Потому что оно как таковое еще не сформировалось. И многие могут сделать неправильный выбор. Лично мне не хотелось бы, чтобы случился какой-нибудь государственный переворот, или что-то кардинально изменилось в моей стране.

– Конечно, нужно. Каждому надо высказать свою позицию. В первую очередь, для того, чтобы не было пустых бюллетеней, «подбросов». И власть должна знать, кого выбирают, я считаю, – поделилась экономист Жанна.

Ее мнение разделяет и девушка Юлия:

– Я считаю, что, конечно, нужно. Потому что это одна из основных обязанностей гражданина Российской Федерации – участвовать в политической жизни страны. Если каждый человек будет ходить на выборы, то позиция обязательно будет учтена.

Другая собеседница ФАН-ТВ – Яна – сам вопрос «нужно ли идти на выборы» считает странным:

– Конечно, нужно, каждый голос важен! Зачем тогда выборы? Зачем тогда демократия? Я считаю, что каждый должен идти выбирать.

– Я считаю, что это гражданский долг, это формирует гражданскую ответственность общества, – озвучил свою позицию Григорий. – Демократия – это, в первую очередь, то, что формируется народом. Что должен дать народ? Некоторого представителя, который будет контролировать исполнение воли народа. Я считаю, что представительство необходимо. И оно должно быть репрезентативным.

А вот другой представитель молодого поколения, студент Егор, который мог бы впервые принять участие в голосовании, считает, что 18 лет в большинстве случаев – слишком ранний возраст для того, чтобы иметь возможность влиять на политическую жизнь страны.

– Если честно, я думаю, что именно молодежи – нет. Это мероприятие нужно ввести сугубо с 21-25 лет. Молодежь нынешняя судит по-разному и может сделать неправильный выбор будущего президента. Может что-то произойти в плане политики.

Другую позицию репортерам озвучил Владимир, который считает, что время серьезно изменилось, и это нужно донести как до молодежи, так и до взрослого населения:

– Я думаю, давно пора уже переосмыслить ту политику, которую мы воспринимаем с давних времен, еще со времен СССР. Мол, «выборы ничего не решают». Я считаю, что обязательно молодое и взрослое поколение должны ходить на выборы. Потому что президента выбираем только мы.

Надежда, приехавшая в Петербург из города Пикалёво, расположенного в Ленобласти, тоже считает, что граждане должны занимать активную позицию и подходить к выбору вдумчиво:

– Обязательно высказывать свою гражданскую позицию! А если мы все будем как «иваны непомнящие», что со страной-то будет? Мы же заинтересованы в нашей стране. И надо выбирать проверенных людей, которые себя уже показали. А то так можно и нарваться на что-то неизвестное. Лучше, по-моему, действующий президент – он к нам прилетал в город. Сразу все улицы в ремонт, заводы заработали, всё чики-брики!

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– Это, конечно, выбор каждого – ходить или не ходить, – рассуждает студентка Юлия. – Но я считаю, что лучше участвовать в выборе своего руководителя, нежели просто спускать все на самотек. Вот так.

– Если человек хочет, чтобы и от его голоса что-то зависело, он должен идти, чтобы выразить свою позицию, – прокомментировала вопрос Алина.

Молодая пара, Сергей и Светлана, ответили коротко и ясно:

– Конечно, нужно. А почему? Потому что президента-то надо как-то выбирать.

– Если каждый будет думать, что не нужно ходить и что за него проголосуют, то кто будет у нас вообще выходить на эти выборы?..

Учитывая необъятную географию России, игнорировать выборы и допускать приход к власти сомнительных лидеров нельзя категорически, считает турист из Иркутска Татьяна:

– Россиянин должен обязательно идти на выборы и выбирать будущего президента. Того, кто будет править нашей страной. Действительно, мы все должны быть на избирательных участках, выбирать нашего будущего президента. Потому что есть очень много кандидатов, которые… ну, не смогут править нашей страной! Но они идут в кандидаты. Поэтому лучше избирателю сделать свой выбор. Я считаю так.

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