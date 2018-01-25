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Выборы президента 2018: СПЧ проведет мониторинг в максимальном числе регионов
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    Выборы президента 2018: СПЧ проведет мониторинг в максимальном числе регионов

    12:09  25 Января 2018
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    Выборы президента 2018: СПЧ проведет мониторинг в максимальном числе регионов

    Москва, 25 января. Мониториговая группа, созданная в президентском Совете по правам человека, намерена посетить максимальное число регионов во время выборов президента России в марте этого года, заявил сопредседатель группы, член СПЧ Игорь Борисов.

    Борисов обратил внимание, что в настоящее время мониториговая группа формирует календарь своей работы, в том числе и 18 марта — в день выборов президента России. Он констатировал, что ее члены будут контролировать соблюдение избирательных прав россиян, а также помогать устранять конфликтные ситуации, в частности до дня выборов.

    Как добавил член СПЧ, отдельные представители группы уже совершают выезды в субъекты страны, передает РИА Новости.

    «Мы в рамках наших совещаний не делаем исключения ни для одного из субъектов РФ, то есть мы планируем посетить максимальное число субъектов», — констатировал Борисов.

    Выборы президента 2018: СПЧ проведет мониторинг в максимальном числе регионов

    Напомним, ранее действующий президент страны Владимир Путин заявил об участии в выборах-2018 в качестве самовыдвиженца. Штаб кандидата собрал уже более 1,6 миллиона подписей в его поддержку вместо необходимых 300 тысяч.

     

    "5 причин проголосовать"
    Автор: Катерина Тимошенская
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    #путин #спч #выборы-2018 #мониторинг #выборы президента россии
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