Выборы президента 2018: СПЧ проведет мониторинг в максимальном числе регионов

Москва, 25 января. Мониториговая группа, созданная в президентском Совете по правам человека, намерена посетить максимальное число регионов во время выборов президента России в марте этого года, заявил сопредседатель группы, член СПЧ Игорь Борисов.

Борисов обратил внимание, что в настоящее время мониториговая группа формирует календарь своей работы, в том числе и 18 марта — в день выборов президента России. Он констатировал, что ее члены будут контролировать соблюдение избирательных прав россиян, а также помогать устранять конфликтные ситуации, в частности до дня выборов.

Как добавил член СПЧ, отдельные представители группы уже совершают выезды в субъекты страны, передает РИА Новости.

«Мы в рамках наших совещаний не делаем исключения ни для одного из субъектов РФ, то есть мы планируем посетить максимальное число субъектов», — констатировал Борисов.

Напомним, ранее действующий президент страны Владимир Путин заявил об участии в выборах-2018 в качестве самовыдвиженца. Штаб кандидата собрал уже более 1,6 миллиона подписей в его поддержку вместо необходимых 300 тысяч.