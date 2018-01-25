МПК отказался заслушать доклад Лукина о российских паралимпийцах

Москва, 25 января. Международный паралимпийский комитет (МПК) отказал президенту Паралимпийского комитета России (ПКР) Владимиру Лукину в просьбе о выступлении с докладом на заседании исполкома международной организации в Бонне. О письме главы МПК Эндрю Парсонса сообщила в четверг пресс-служба ПКР.

Ранее стало известно, что Лукин собирался рассказать на заседании исполкома о выполнении критериев восстановления членства ПКР в международной организации.

По итогам исполкома МПК должен опубликовать обновленную информацию по ходу восстановления российской организации. Заседание запланировано на 26-27 января.

Напомним,ПКР был отстранен в августе 2016 года, а в сентябре 2017 года МПК снова отказал организации в восстановлении членства. После этого участие сборной России в Паралимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане оказалось под вопросом.

При этом российским спортсменам разрешили выступать под паралимпийским флагом в квалификации к Паралимпиаде-2018 в горнолыжном спорте, биатлоне, лыжных гонках и сноуборде.