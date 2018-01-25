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Администрация Трампа собирается прекратить финансирование МКС
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    Администрация Трампа собирается прекратить финансирование МКС

    12:34  25 Января 2018
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    Администрация Трампа собирается прекратить финансирование МКС

    Вашингтон, 25 января. Администрация главы Белого дома Дональда Трампа остановит финансирование Международной космической станции (МКС) через семь лет. Об этом пишет издание The Verge.

    По данным ресурса, соответствующий документ могут изменить к финальному чтению в феврале, однако сразу два источника, знакомые с ситуацией, считают, что в американском конгрессе не будут против такого развития ситуации.

    По мнению конгрессменов, содержание станции обходится очень дорого (примерно 3-4 млрд долларов в год — Прим.ред.), а также не способствует развитию американской космонавтики, которой стоит сконцентрироваться на исследовании глубокого космоса, сообщает Infox.ru.

    Издание отмечает, что администрация предыдущего американского лидера Барака Обамы продлила пребывание США на МКС вплоть до 2024 года.

    Вероятный отказ от станции означает то, что астронавты не смогут работать в космосе до того момента, пока свои программы не запустят частные космические фирмы, с которыми взаимодействует НАСА.

    Администрация Трампа собирается прекратить финансирование МКС

    Напомним, в сентябре 2017 года президент России Владимир Путин заявил, что Москва совместно с Вашингтоном в будущем планирует пилотируемые пуски с космодрома «Восточный» и изучение дальнего космоса, если какие-нибудь «умники» в Вашингтоне не выступят против.

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    Автор: Дана Балан
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