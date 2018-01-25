Песков назвал дату встречи Путина и Нетаньяху

Москва, 25 января. Встреча президента Российской Федерации Владимира Путина и премьера Израиля Биньямина Нетаньяху, который прибудет в РФ, пройдет 29 января. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Песков подтвердил встречу главы российского государства и премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху, добавив, что она пройдет в будущий понедельник, 29 января, передает РИА Новости.

«Да, подтверждаем», — ответил Песков на соответствующий вопрос.

Напомним, российский президент Путин и израильский премьер Нетаньяху договорились о встрече в ходе телефонного разговора 1 января 2018 года. Тогда Нетаньяху позвонил Путину и поздравил с Новым годом, отметив, что отношения двух стран «прекрасные».

Официальный представитель Кремля ранее сообщил, что на встрече лидеры собираются «обсудить текущие вопросы двусторонних отношений и обменяться мнениями по разным актуальным международным вопросам».

За минувший год Нетаньяху два раза приезжал в Россию с официальными визитами.

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