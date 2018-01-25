Дамаск: в районе Джамрия открылся хлебопекарный завод

Дамаск, 25 января. Министерство торговли и защиты прав потребителей Сирии открыло в пригороде Дамаска новое хлебопекарное предприятие.

Сирийское информационное агентство «САНА» сообщило, что в районе Джамрия открылась крупная пекарня, которая будет снабжать свежим хлебом жилой квартал Дахият Аль-Фордос и его окрестности.

Глава министерства торговли Абдалла аль-Гарби отметил, что это предприятие построено местными силами и сейчас является одним из лучших в Сирии заводов, которое производит высококачественную продукцию. Министр подчеркнул, что ведомство обеспечит поставку необходимых объемов муки для пекарни.

В руководстве завода рассказали, что мощности пекарни позволяют ежедневно производить до полутора тонн продукции на одной только линии.

Создание нового предприятия стало возможным после уничтожения террористов, которые действовали в данных пригородах Дамаска. Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что военнослужащие РФ внесли ключевой вклад в победу над боевиками.