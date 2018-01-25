Выборы президента России: названы сопредседатели штаба Путина в Петербурге

Санкт-Петербург, 25 января. Сопредседателями штаба кандидата на выборах президента РФ 2018 года и действующего главы государства Владимира Путина в Петербурге стали четыре человека, среди них студентка.

Также в число сопредседателей вошли начальник «Госпиталя для ветеранов войн» Максим Кабанов, председатель совета Санкт-Петербургской организации войны и труда Василий Волобуев и ректор Горного университета Владимир Литвиненко, сообщила сопредседатель избирательного штаба Путина Елена Шмелева.

«Был сформирован штаб кандидата в городе Санкт-Петербурге», — приводит ее слова РИА Новости.

Шмелева уточнила, что Анна Шуранова – студентка, ставшая сопредседателем штаба Путина в Петербурге, — учится в Санкт-Петербургском государственном университете по направлению «Международные отношения» и является получателем гранта президента РФ для талантливой молодежи.

Напомним, выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года. Соответствующую дату утвердил Совет Федерации. Президентская кампания стартовала 18 декабря.

Действующий президент РФ Владимир Путин участвует в выборах как кандидат-самовыдвиженец. В понедельник завершился сбор подписей избирателей в его поддержку. Как уточнили в избирательном штабе Путина, главу государства поддержали более 1,6 миллиона россиян.