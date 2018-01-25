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Россия
Выборы президента России: названы сопредседатели штаба Путина в Петербурге
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    Выборы президента России: названы сопредседатели штаба Путина в Петербурге

    11:49  25 Января 2018
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    Выборы президента России: названы сопредседатели штаба Путина в Петербурге

    Санкт-Петербург, 25 января. Сопредседателями штаба кандидата на выборах президента РФ 2018 года и действующего главы государства Владимира Путина в Петербурге стали четыре человека, среди них студентка.

    Также в число сопредседателей вошли начальник «Госпиталя для ветеранов войн» Максим Кабанов, председатель совета Санкт-Петербургской организации войны и труда Василий Волобуев и ректор Горного университета Владимир Литвиненко, сообщила сопредседатель избирательного штаба Путина Елена Шмелева.

    «Был сформирован штаб кандидата в городе Санкт-Петербурге», — приводит ее слова РИА Новости.

    Шмелева уточнила, что Анна Шуранова – студентка, ставшая сопредседателем штаба Путина в Петербурге, — учится в Санкт-Петербургском государственном университете по направлению «Международные отношения» и является получателем гранта президента РФ для талантливой молодежи.

    Напомним, выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года. Соответствующую дату утвердил Совет Федерации. Президентская кампания стартовала 18 декабря.

    Выборы президента России: названы сопредседатели штаба Путина в Петербурге

    Действующий президент РФ Владимир Путин участвует в выборах как кандидат-самовыдвиженец. В понедельник завершился сбор подписей избирателей в его поддержку. Как уточнили в избирательном штабе Путина, главу государства поддержали более 1,6 миллиона россиян.

    "5 причин проголосовать"
    Автор: Алексей Громов
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    #путин #россия #выборы-2018 #выборы президента рф
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