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Общество
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Россия
КПРФ придумала «сорванную встречу» Грудинина с Азаровым — СМИ
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    КПРФ придумала «сорванную встречу» Грудинина с Азаровым — СМИ

    11:38  25 Января 2018
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    Выборы-2018: в Самарской области ответили на обвинения КПРФ в срыве встречи Грудина с властями региона

    Москва, 25 января. В администрации губернатора Самарской области Дмитрия Азарова не знали о планах кандидата в президенты на выборах 2018 года от КПРФ Павла Грудинина встретиться с главой региона, сообщили в Самарской губернской думе.

    По словам депутата региональной думы от КПРФ Михаила Матвеева, именно в этой связи встреча Грудинина с Азаровым не состоялась. Как подтвердили в пресс-службе губернатора, запросов или заявок на встречу Грудинина с главой региона не поступало.

    Пресс-секретарь Елена Летичевская напомнила, что у Азарова загруженный график, поэтому встречу с ним необходимо согласовывать заранее.

    Кроме того, в графике поездки Грудинина в Самарскую область беседа с губернатором также не значилась. Кандидат в президенты от КПРФ намеревался встретиться в регионе с преподавателями Самарского государственного университета культуры, посетить бункер Сталина и дать пресс-конференцию в «Холидей Инн». Затем Грудинин должен был отправиться в Тольятти для встречи с жителями города.

    Выборы-2018: в Самарской области ответили на обвинения КПРФ в срыве встречи Грудина с властями региона

    Напомним, ранее КПРФ заявила, что встреча Грудинина с губернатором Самарской области Азаровым была сорвана. Также коммунисты пытались обвинить региональных властей якобы в отказе от предоставления помещений для встреч кандидата с избирателями. Однако все помещения были бесплатно предоставлены в соответствии с законодательством.

    Как пишет интернет-издание «Политика сегодня», такими заявлениями и придуманной «сорванной встречей» Грудинина с Азаровым в КПРФ пытались «изобразить гонимых властью оппозиционеров в Самарской области», однако осуществить эти планы коммунистам не удалось. 

    Выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года. Эта дата была утверждена Советом Федерации. В настоящее время кандидаты проводят встречи с избирателями и собирают подписи граждан в свою поддержку.

    Автор: Алексей Громов
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    #россия #кпрф #выборы-2018 #выборы президента рф #грудинин
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