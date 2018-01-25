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Экономика
Доллар опустился ниже 56 рублей впервые за восемь месяцев
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    Доллар опустился ниже 56 рублей впервые за восемь месяцев

    11:47  25 Января 2018
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    Доллар опустился ниже 56 рублей впервые за восемь месяцев

    Москва, 25 января. Доллар опустился ниже 56 рублей впервые с мая прошлого года, показали данные торгов.

    Как показали данные торгов, курс рубля растет. Отмечается, что его рост обеспечивает нефть.

    Стоимость доллара с утра в четверг, 25 января, составила 55,97 рубля. Это самый низкий показатель за последние восемь месяцев — с 25 мая прошлого года.

    Доллар опустился ниже 56 рублей впервые за восемь месяцев

    Год назад президент России Владимир Путин обратил внимание, что власти Российской Федерации не намерены отказываться от плавающего курса рубля. Однако российский лидер констатировал, что необходимо «соблюдать баланс интересов».

    Глава государства также подчеркнул, что важную роль играет «даже не курс», хотя Путин подтвердил, что «это чувствительная сфера». Президент России пояснил, что «важна стабильность валюты».

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    Автор: Катерина Тимошенская
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    #путин #доллар #курс #рубль
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