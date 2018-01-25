Доллар опустился ниже 56 рублей впервые за восемь месяцев

Москва, 25 января. Доллар опустился ниже 56 рублей впервые с мая прошлого года, показали данные торгов.

Как показали данные торгов, курс рубля растет. Отмечается, что его рост обеспечивает нефть.

Стоимость доллара с утра в четверг, 25 января, составила 55,97 рубля. Это самый низкий показатель за последние восемь месяцев — с 25 мая прошлого года.

Год назад президент России Владимир Путин обратил внимание, что власти Российской Федерации не намерены отказываться от плавающего курса рубля. Однако российский лидер констатировал, что необходимо «соблюдать баланс интересов».

Глава государства также подчеркнул, что важную роль играет «даже не курс», хотя Путин подтвердил, что «это чувствительная сфера». Президент России пояснил, что «важна стабильность валюты».