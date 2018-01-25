США направили 365 миллионов долларов курдскому ополчению в Ираке

Эрбиль, 25 января. Вашингтон предоставил курдскому ополчению пешмерга в Ираке 365 миллионов долларов.

Заместитель министра пешмерга Сарбаст Лазгин сообщил о поступлении крупной суммы для курдского ополчения от Соединенных Штатов с одобрения федеральных властей страны.

«Соединенные Штаты официально сообщили нам, что деньги переведены, и кажется, что они получили одобрение Багдада», — заявил заместитель министра.

365 миллионов долларов предназначены для финансирования деятельности пешмерга, направленной на борьбу с террористической группировкой «Исламское государство1» (запрещена в России). Представитель министерства отметил, что ведомство создаст специальный комитет, который проведет проверку баз, батальонов и бригад ополчения для определения их потребностей.

Ранее сообщалось, что после проведения референдума о независимости Курдистана 25 сентября 2017 года правительственные войска Ирака вторглись на курдские территории и атаковали силы пешмерга. Результатом столкновения стала потеря курдской автономией нескольких нефтеносных районов, пишет агентство URA.ru.

1 Организация запрещена на территории РФ.