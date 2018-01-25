Выборы-2018: все региональные штабы Путина сформированы

Москва, 25 января. Формирование всех региональных штабов кандидата в президенты России, действующего главы российского государства Владимира Путина завершено. Об этом заявила в четверг сопредседатель федерального избирательного штаба Елена Шмелева.

По ее словам, в минувшую среду все региональные штабы Путина были сформированы.

Она добавила, что в общей сложности по стране было открыто 85 штабов, то есть каждом из субъектов РФ, передает ТАСС.

«В зависимости от региона штаб возглавляют от двух до пяти сопредседателей», — заявила Шмелева, уточнив, что «данный принцип повторяет структуру центрального федерального штаба, во главе которого выступают три сопредседателя».

Напомним, в декабре 2017 года президент России Владимир Путин заявил о намерении участвовать в мартовских выборах-2018. В ходе большой традиционной пресс-конференции лидер страны сообщил, что идет на президентские выборы в качестве самовыдвиженца.

Ранее сообщалось, что более 700 российских граждан обратились в приемную штаба Путина всего за неделю.

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