Грудинин отказался перенести рейс ради встречи с избирателями в Тольятти

Москва, 25 января. Кандидат в президенты на выборах 2018 года от партии КПРФ Павел Грудинин отказался отправиться в Москву более поздним рейсом ради встречи с избирателями в Тольятти. Мероприятие назначено на дневное время, когда рабочие ВАЗа, являющиеся основным электоратом города, будут на заводе.

Встреча кандидата в президенты от КПРФ Павла Грудинина с жителями Тольятти пройдет сегодня в филармонии с 16.00 до 18.00 часов. Такое время было назначено в последний момент и вызвало немало неудобств для городской администрации, которая пошла навстречу кандидату, хотя КПРФ и заявляла об обратном, обвиняя властей Самарской области в массовом отказе предоставить площадки.

Как стало известно ФАН, изначально представители КПРФ обратились в администрацию Тольятти с заявлением о бесплатном предоставлении помещения на 1400 человек в местном ДК 25 января в 18.00. В администрации пояснили, что в ДК давно запланировано на эту дату мероприятие, которое оплачено, проанонсировано и перенести его невозможно. И предложили филармонию, ради этого даже согласились перенести концерт памяти Владимира Высоцкого, который был приурочен к 80-летию барда. Правда, зал в филармонии меньше – на 600 человек.

Обком Самарского подразделения КПРФ сразу заявил о том, что Тольяттинская администрация ставит препоны, но на предложенный в качестве альтернативы зал коммунисты согласились.

О новых коррективах даты мероприятия представители КПРФ сообщили только накануне вечером, заявив, что время встречи с 18.00 нужно перенести на 16.00 из-за рейса, которым Грудинин должен вернуться в Москву. Правда, почему ради избирателей кандидат от КПРФ не мог отправиться в столицу другим рейсом, непонятно: из Самары в Москву вечером вылетает порядка 12 самолетов, и еще 15 – утром.

Тем не менее, администрация Тольятти на перенос была вынуждена согласиться, хотя это и вызвало немало неудобств: концерт, приуроченный к 80-летию Высоцкого, пришлось переназначить на 19.00, а зрителей в срочном порядке информировать о новом времени мероприятия.

При этом дневное время, выбранное КПРФ для встречи Грудинина с избирателями, сложно назвать удачным: градообразующее предприятие города – ВАЗ. Большинство жителей работает там, а на заводе, как известно, жесткий график.

Так что в 16.00 на встрече не сможет участвовать главный электорат города – рабочие одного из крупнейших предприятий страны. Хотя, возможно, КПРФ пошла на такой шаг сознательно: ВАЗ в последнее время возрождается, местные жители не хотят никаких перемен, и кандидат, обещающий новую революцию, им не интересен. Поэтому в любом случае на встречу с Грудининым никто бы не пришел. А так кандидат от коммунистов слабую посещаемость может объяснить неурочным временем.

Напомним, выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года. Соответствующую дату утвердил Совет Федерации. Президентская кампания официально стартовала 18 декабря. В настоящее время в ее рамках кандидаты собирают подписи избирателей в свою поддержку, а также проводят встречи с гражданами.