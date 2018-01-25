18+
Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Новости Сирии
Курды SDF заявили о пленении 16 военных Турции в Африне
Россия
Грудинин отказался перенести рейс ради встречи с избирателями в Тольятти
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Грудинин отказался перенести рейс ради встречи с избирателями в Тольятти

    11:10  25 Января 2018
    578

    Выборы президента России: Грудинин отказался перенести рейс ради встречи с избирателями в Тольятти

    Москва, 25 января. Кандидат в президенты на выборах 2018 года от партии КПРФ Павел Грудинин отказался отправиться в Москву более поздним рейсом ради встречи с избирателями в Тольятти. Мероприятие назначено на дневное время, когда рабочие ВАЗа, являющиеся основным электоратом города, будут на заводе.

    Встреча кандидата в президенты от КПРФ Павла Грудинина с жителями Тольятти пройдет сегодня в филармонии с 16.00 до 18.00 часов. Такое время было назначено в последний момент и вызвало немало неудобств для городской администрации, которая пошла навстречу кандидату, хотя КПРФ и заявляла об обратном, обвиняя властей Самарской области в массовом отказе предоставить площадки.

    Как стало известно ФАН, изначально представители КПРФ обратились в администрацию Тольятти с заявлением о бесплатном предоставлении помещения на 1400 человек в местном ДК 25 января в 18.00. В администрации пояснили, что в ДК давно запланировано на эту дату мероприятие, которое оплачено, проанонсировано и перенести его невозможно. И предложили филармонию, ради этого даже согласились перенести концерт памяти Владимира Высоцкого, который был приурочен к 80-летию барда. Правда, зал в филармонии меньше – на 600 человек.

    Выборы президента России: Грудинин отказался перенести рейс ради встречи с избирателями в Тольятти

    Обком Самарского подразделения КПРФ сразу заявил о том, что Тольяттинская администрация ставит препоны, но на предложенный в качестве альтернативы зал коммунисты согласились.

    О новых коррективах даты мероприятия представители КПРФ сообщили только накануне вечером, заявив, что время встречи с 18.00 нужно перенести на 16.00 из-за рейса, которым Грудинин должен вернуться в Москву. Правда, почему ради избирателей кандидат от КПРФ не мог отправиться в столицу другим рейсом, непонятно: из Самары в Москву вечером вылетает порядка 12 самолетов, и еще 15 –  утром.

    Тем не менее, администрация Тольятти на перенос была вынуждена согласиться, хотя это и вызвало немало неудобств: концерт, приуроченный к 80-летию Высоцкого, пришлось переназначить на 19.00, а зрителей в срочном порядке информировать о новом времени мероприятия.

    При этом дневное время, выбранное КПРФ для встречи Грудинина с избирателями, сложно назвать удачным: градообразующее предприятие города – ВАЗ. Большинство жителей работает там, а на заводе, как известно, жесткий график.

    Так что в 16.00 на встрече не сможет участвовать главный электорат города – рабочие одного из крупнейших предприятий страны. Хотя, возможно, КПРФ пошла на такой шаг сознательно: ВАЗ в последнее время возрождается, местные жители не хотят никаких перемен, и кандидат, обещающий новую революцию, им не интересен. Поэтому в любом случае на встречу с Грудининым никто бы не пришел. А так кандидат от коммунистов слабую посещаемость может объяснить неурочным временем.

    Выборы президента России: Грудинин отказался перенести рейс ради встречи с избирателями в Тольятти

    Напомним, выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года. Соответствующую дату утвердил Совет Федерации. Президентская кампания официально стартовала 18 декабря. В настоящее время в ее рамках кандидаты собирают подписи избирателей в свою поддержку, а также проводят встречи с гражданами.

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #россия #кпрф #выборы-2018 #выборы президента рф #грудинин
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Читайте также
    Эксклюзив Все
    Инфографика Все
      Главное Все

      СМИ узнали детали масштабной реформы техосмотра в России

      9:51 25 Января 2018 3195
      Читать
      8:52
      Сегодня

      ЦБ РФ отозвал лицензию у банка «Стар Альянс»
      8:40
      Сегодня

      Выборы президента России: ЦИК заявил о рекордном количестве женщин в кампании 2018 года
      4:28
      Сегодня

      МИД РФ рассказал об ответе на введение США новых санкций
      3:25
      Сегодня

      Путин дал высокую оценку международной деятельности российских мусульман
      0:17
      Сегодня

      Более двух тысяч беженцев покинули Африн и направились в сторону Алеппо – МО РФ

      Националисты Киева: «Если ты хочешь жить здесь, ты должен забыть русский язык»

      16:07 23 Января 2018 6771

      «Миша, победа»: Саакашвили вошел в киевский суд под крики митингующих

      11:33 22 Января 2018
      5163

      «Героев небесной сотни» забыли почтить в Киеве

      13:11 21 Января 2018
      21047

      Участники АТО потребовали от Порошенко выдать им бесплатную землю: «Мы за что кровь проливали?»

      14:00 17 Января 2018
      39784

      Киевские экологи: Порошенко и его свита любят пострелять в угодьях Януковича

      10:06 16 Января 2018
      4922
      a
      Закрыть
      Читайте нас в Дзене
      Песков назвал дату встречи Путина и Нетаньяху

      Песков назвал дату встречи Путина и Нетаньяху

      11:39   25 Января 2018
      346
      Грудинин отказался перенести рейс ради встречи с избирателями в Тольятти

      Грудинин отказался перенести рейс ради встречи с избирателями в Тольятти

      11:10   25 Января 2018
      578
      Выборы-2018: все региональные штабы Путина сформированы

      Выборы-2018: все региональные штабы Путина сформированы

      11:10   25 Января 2018
      130
      Умерла народная артистка Людмила Сенчина

      Умерла народная артистка Людмила Сенчина

      10:34   25 Января 2018
      12102