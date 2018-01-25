Золушка покинула нас: Кобзон прокомментировал кончину Сенчиной

Москва, 25 января. Советский эстрадный певец и депутат Госдумы Иосиф Кобзон прокомментировал смерть артистки Людмилы Сенчиной.

«Золушка покинула нас. Замечательная певица, которая подарила нам много красивых песен. Очень жаль, подобных ей у нас на эстраде сегодня нет», — цитирует Кобзона агентство РИА Новости.

Он также отметил, что такой оригинальной исполнительницы, как Людмила, к сожалению, в данный момент на эстраде нет.

Ранее сообщалось, что Народная артистка Людмила Сенчина умерла в Петербурге в возрасте 67 лет. Причины смерти певицы не сообщаются, место и время похорон Сенчиной также пока уточняются.

Сенчина должна была выступить на торжественных мероприятиях по случаю Дня снятия блокады Ленинграда.

Людмила Сенчина получила широкую известность после исполнения песни «Золушка» в телепрограмме «Голубой огонек».