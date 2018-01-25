«Спартаку» интересен полузащитник «Уфы»

Москва, 25 января. По информации Федерального агентства новостей, московский «Спартак» заинтересован в приобретении полузащитника «Уфы» Дмитрия Стоцкого.

По словам источника, кандидатура 28-летнего футболиста стала обсуждаться после того, полузащитник «Динамо» Александр Ташаев продлил контракт с бело-голубыми.

Отмечается, что за Стоцкого «Спартак» готов предложить порядка 3 млн евро, однако окончательное решение по игроку «Уфы» еще не принято.

Ранее ФАН сообщал о том, что Стоцкий интересен ЦСКА: армейцы вели переговоры о трансфере игрока еще летом прошлого года, однако не смогли договориться по сумме выкупа.