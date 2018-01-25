Будущее России глазами юных лидеров. Часть четвертая

Федеральное агентство новостей продолжает публиковать сочинения победителей конкурса «Россия, устремленная в будущее».

Проведение Всероссийского конкурса сочинений инициировал 1 сентября 2017 года президент Владимир Путин. Он предложил школьникам подумать о том, какой они видят Россию на рубеже 2040-2050-х годов. На его предложение откликнулись почти 2 млн человек, жюри отобрало на конкурс 437 тысяч работ, 100 сочинений были признаны лучшими и вошли в итоговый сборник.

На встрече с победителями конкурса глава государства отметил: его особенно порадовало, что школьники писали именно о своей роли в будущем страны. Владимир Путин выразил надежду на активное участие юных граждан в жизни России. В будущем, подчеркнул президент, эти ребята смогут руководить нашей страной.

Алексеева Валерия Александровна

Тамбовская область, г. Мичуринск

11-й класс, МБОУ СОШ № 1

Человек! Это звучит гордо?

I

Сегодняшнее мое школьное утро как две капли воды похоже на каждое из предыдущих. Кажется, будто учебная неделя вовсе не собирается заканчиваться, а сливается в какой-то бесконечный учебный день сурка…

Подъем с кровати растягивается на несколько минут, но вот в окнах дома напротив включили свет — пора! Встаю, подхожу к окну: солнце медленно показывается из-за горизонта. Город так же, как и я, лениво просыпается. Выхожу на улицу и соединяюсь с потоком спешащих куда-то людей. У каждого из них свои дела, и у меня свое — учеба! По дороге в школу — наушники в уши. Это всегда. Просто музыка помогает мне настроиться на лайтовую волну и провести день в хорошем настроении.

По-моему, я опаздываю! Решаю сократить путь и пройти дворами. Но вдруг что-то непонятное останавливает меня. Запах. Отвратительный, резкий, зловонный. Впереди в разломе теплотрассы я вижу что-то ужасное… Призрак, как из фильма ужасов, надвигается на меня. Я в каком-то ступоре останавливаюсь и не знаю, что делать дальше: идти вперед не могу от страха, но и повернуть назад также не дает страх. Призрак приближается почти вплотную… Это молодая женщина, на вид лет двадцати-двадцати двух, пьяная, оборванная и грязная. На лице ее кровавые синяки и ссадины. Она размахивает руками и пытается мне что-то сказать. Нет! Не сейчас! Не в мое лайтовое школьное утро! Вдруг неведомая сила развернула меня на сто восемьдесят градусов. Я, не оборачиваясь, бросилась бежать прочь со скоростью олимпийского спринтера. Опомнилась я только в школьной раздевалке и, пытаясь поскорее забыть произошедшее, поспешила на урок.

II

Да… Как точно мы вчера на уроке определили, что пьеса Горького «На дне» необычайно современна, прямо-таки вербатим сегодняшнего дня. Вот тебе и «человек — это звучит гордо»! Люди социального дна рядом с нами живут, даже в подвал спускаться не надо!

Я буквально вбегаю в класс по звонку. Автоматически записываю тему урока — «Образ матери в рассказе М. Горького „Страсти-мордасти“». Вхожу в привычный ритм урока и успокаиваюсь… То, что будет дальше, я и предположить не могла. Ничего ужаснее, ничего пронзительнее я до этого момента не читала. Сюжет рассказа таков. Торговец квасом встречает на окраине города пьяную женщину и решает отвести ее домой. Оказывается, что женщина обитает в темном подвале, где отсутствуют самые простые условия для нормального существования, но вместе с женщиной живет ее сын-инвалид Ленька, который редко видит белый свет и развлекается тем, что собирает зверильницу — насекомых, заменяющих ему реальный мир. Герой-рассказчик вступает в разговор с мальчиком, он поражен красотой его лица, недетской мудростью и изуродованной жизнью. Пытаясь порадовать мальчика, он приходит на следующий день с подарками. Перед ним с ужасающей простотой открываются страшные картины жизни матери и сына. Как только мальчик засыпает, «проходящий» быстро уходит от них, «скрипя зубами, чтобы не зареветь». Образ матери? Пропащую пьяницу Машку-паклюжницу, превратившую жизнь сына в настоящий ад, можно ли назвать матерью? Можно ли назвать человеком? У меня не было ответов на эти вопросы, слезы душили меня…

В конце урока мы говорили о том, что с момента написания рассказа до сегодняшнего дня прошло сто лет, а люди мало изменились. Говорили, что в нашей стране произошла реставрация капитализма, а значит, возродились и его язвы. «Страсти-мордасти» из колыбельной Ленькиной матери пришли в нашу жизнь… И вдруг я вспомнила лицо женщины, которую встретила утром, лицо молодой пьяницы с мутными глазами. Как знать, может, где-то и ее ждет сын, маленький Ленька начала XXI века?

III

Домой я возвращалась той же дорогой, через дворы. В свете солнечного дня все казалось иным, совсем не страшным. Мне захотелось еще раз увидеть ту женщину, посмотреть ей в глаза, чтобы найти ответ на вопрос: почему люди становятся такими? Мне было немного стыдно за свою трусость и малодушие. И еще мне почему-то очень сильно хотелось узнать, что же она мне говорила. Ведь музыка, льющаяся из наушников, заглушила ее слова… Размышления мои прервал опять же стойкий зловонный запах. Но в разломе теплотрассы уже никого не было! Говорят, бомжи живут, как кочевники, временами сменяя свое местонахождение…

Россия, устремленная в будущее! Какой будет жизнь в нашей стране через десять, двадцать, сорок лет? Наверное, каждый мой соотечественник задавался этим вопросом. И многие давали на него похожий ответ: будущее — это высокие технологии, развитие науки, образования и медицины. А кто задумывался над тем, каким ЧЕЛОВЕКОМ будет человек будущего? Че-ло-век. Будет ли это звучать гордо? И что могу сделать я, чтобы мечта о сильной личности, о человеке, способном перестраивать мир по своему усмотрению, наконец-то стала реальностью?

Будущее всегда рисуется нам прекрасным. Каждый из нас, упиваясь мечтой о грядущем, хочет, чтобы его окружали красота, благополучие и новейшие технологии. А как быть с теми, кто не вписывается в картину светлого мира, кто черным пятном маячит на ней? Честно сказать, я не знаю, каким будет будущее моей великой страны. Учтет ли Россия тяжелый опыт прошлого, возьмет ли в будущее созидательный настрой настоящего? Но я точно знаю, что очень хочу, чтобы в России будущего люди вели жизнь, достойную человека.

IV

Этот необычный случай стал для меня своеобразным уроком, усвоив который я смогла прекратить вечный день сурка в своей жизни. Я поняла, что действительность преподносит каждый день удивительные события, но не всегда человеку хватает душевной зоркости, чтобы за собственными проблемами и амбициями разглядеть их. Перестать чувствовать себя в петле времени можно, если внимательно посмотреть вокруг и увидеть тех, кто нуждается в помощи, внимании или просто добром слове. Разомкнуть круговерть рутинных дел и забот можно, если выйти из привычной зоны психологического комфорта, а вернее сказать, из зоны душевной черствости и убийственного равнодушия.

Вы подумали, что я организовала приют для бездомных или спасла ту страшную женщину? Нет… Пока нет… Пока я просто перестала надевать наушники… Я не хочу больше плыть на лайтовой волне… Теперь я пытаюсь услышать биение живой жизни, чьей-то живой жизни.

Боголюбская Анастасия Александровна

Вологодская область, с. Сямжа

10-й класс, МБОУ СМР «Сямженская СШ»

Один день моего будущего

Привет, дорогие друзья!

Меня зовут Анастасия, и я пишу вам из будущего. Сейчас у вас на дворе 2017 год, а у нас 2040-й. Вы даже не представляете, какие произошли изменения за этот относительно небольшой промежуток времени. Я попытаюсь передать всю атмосферу нашего настоящего, описав мой обычный будний день. Поехали!

Проснувшись от радостного детского голоса: «Мамуля, вставай!» — я открываю глаза и вижу перед собой улыбающиеся личики наших детишек. Выйдя из спальни, я попадаю на кухню, где желаю доброго утра роботу Френсису, который уже приготовил завтрак и накрыл на стол. Стоп… Какой робот, подумаете вы. Да, в наше время уже не в новинку, что у каждого есть дома свой робот, который помогает по хозяйству. Продолжим… На завтрак у нас вкуснейшие блинчики с джемом от Френсиса. Далее у нас с семьей по плану прогулка или пробежка по парку с псом Марсом.

После прогулки приходит время собираться в школу и на работу.

Вы, наверно, спросите, а как сейчас обстоят дела в школе? Я отвечу вам на этот вопрос. Наш сын Артем ходит в пятый класс, дочка Соня — в первый; уже не носят с собой портфели, набитые учебниками, их учебная база умещается в кармане куртки. В настоящее время разработано специальное отечественное устройство, с помощью которого можно развернуть голограмму и выбрать необходимую литературу для изучения или подготовки. Это очень удобно. Ученики выбирают те уроки, которые хотят посетить. Классы разбиты на небольшие группы. За каждым классом закреплен учитель, ему помогают несколько роботов, каждый из которых отвечает за свою группу. Теперь ребята осваивают материал в полном объеме, так как у учителей есть помощники.

Собравшись, выходим на улицу, где нас ждет аэромобиль. Что? Аэромобиль? Да, несколько лет назад в это сложно было поверить, но сейчас у каждой семьи есть подобное транспортное средство. Подбросив детей до школы, муж высаживает меня у моего офиса. Я работаю программистом в лучшей компании нашей страны. Мы разрабатываем программное обеспечение для отечественных роботов, различных гаджетов, аэромобилей, а также помогаем нашим друзьям за рубежом. Мой муж трудится на производстве по изготовлению аэромобилей. Россия добилась огромного успеха в этой отрасли. Наша страна поставляет аэромобили во все уголки мира.

В настоящее время Российская Федерация занимает первое место на мировой арене. Мы сотрудничаем со многими странами, поставляем им свою продукцию и инновационные технологии. Я горжусь тем, что родилась, училась и работаю в такой великой стране — России!

Время обеда. Сегодня мы с мужем решили пообедать в гидрокафе. Это одно из моих любимых мест. Ох, простите… Сейчас объясню, что это такое. На берегу озера стоят специальные кабинки, по форме напоминающие шары. Проникаем внутрь, и женский голос спрашивает, на какую глубину мы хотим опуститься. Назвав цифру, мы садимся в мягкие кресла, на столе появляется электронное меню. Делаем заказ и наслаждаемся тишиной и прекрасным видом под водой, действительно прекрасным. Наши ученые разработали технологии, с помощью которых удалось очистить загрязненный городской воздух и водоемы. Теперь я спокойна за будущее нашей страны и всей планеты. Через некоторое время на нашем столе появляется заказ, который поступает через специальный портал. Пообедав, говорим «спасибо» и просим, чтобы нас доставили в точку отправления.

Пришло время снова идти на работу. Рабочий день сокращен, обычно заканчивается в 16:00. Теперь у людей больше свободного времени, чтобы проводить его со своей семьей. В настоящее время такое понятие, как «пробки на дорогах», больше не существует. Люди, пересев на аэромобили, летают по траекториям, которые не пересекаются, так как все аэромобили связаны специальным программным обеспечением. Если траектория занята другим аэромобилем, наш аэромобиль выбирает оптимальную траекторию и летит по ней. Из-за такого подхода аварии с участием транспортных средств снизились до 0,1 % в год.

Через 15 минут мы оказываемся дома, где нас ждут дети, Марс и Френсис. Детей привез школьный электроавтобус. Войдя в дом, я сразу почувствовала запах чего-то вкусненького. Это Френсис приготовил ужин, а также испек торт. Я была удивлена такому милому сюрпризу! Оказывается, Артем занял первое место на школьной олимпиаде по информатике.

После ужина отправляемся всей семьей кататься на велосипедах. У нас, в будущем, спорт очень популярен в каждой семье. Каждый заинтересован в будущем здоровом поколении. Это одна из главных позиций РДШ, которое сейчас очень популярно и имеет сильную позицию.

Пришло время ложиться спать. Завтра выходной. Собираемся с семьей в технопарк. Как проведу выходной — в будущем напишу отдельное письмо, так как это уже совсем другая история!

Ну, а в заключение я хочу дать совет: чтобы сделать будущее счастливым, надо постараться в настоящем. Поэтому, дорогие друзья, чтобы все мечты и планы исполнились, потрудитесь в вашем 2017-м и… вступите в ряды РДШ!

Спокойной ночи!

Братко Иван Владимирович

Новосибирская область, п. Краснообск

11-й класс, МАОУ «Лицей № 13»

Вакцина жизни

Здоровье есть само удовольствие или

неизбежно порождает удовольствие, как огонь

создает теплоту.

Т. Мор

Мы живем в таком веке, когда уже давно не свирепствуют эпидемии прошлого — чума, тиф, лепра. Можно считать, что медицина и научный прогресс победили эти болезни.

Даже такое страшное заболевание, как оспа, ушло в прошлое. Наука открыла возбудитель — вирус, который, попав в человеческий организм, в Средние века неотвратимо губил человека. И вот вирус оказался бессилен против самого себя. Парацельс, один из основоположников фармакологии, гениальный врач и философ, говорил: «Все есть яд и все есть лекарство; тем или иным его делает только доза». В Европе только в конце XVIII века врачи нашли способ лечения оспы: они привили здоровому человеку безопасную разновидность — коровью оспу. У зараженных коровьей оспой людей выработался иммунитет к человеческой разновидности болезни, и таким образом была создана первая вакцина.

С тех пор прошло много лет, и, конечно, заметен прогресс. Вакцины стали общедоступны, медицина дошла до немыслимых высот — еще каких-то сто лет назад величайшие умы того времени и представить не могли возможность замены хрусталика глаза или операции на открытом сердце. Но стал ли современный человек здоровее?

Каждый ребенок в нашей стране знакомится с медициной уже при рождении, самый первый человек, которого он видит, — врач, его первые сутки проходят в больнице. Означает ли это, что современный человек рождается уже больным?

И на эти вопросы есть ответ — не искоренена еще «чума», которая вызывается современностью и ее побочным действием. Человечество оказалось заложником собственного развития. Мы построили города, не предназначенные для жизни, мы употребляем пищу, не пригодную для питания, и дышим воздухом, который отравляет легкие. Но даже это не самое страшное. Человек сам не хочет быть здоровым. Удивительно, но современный человек, обладая доступом к любой информации, старательно ее игнорирует. Люди сами создали себе страшного врага — плохую экологию, но, прекрасно зная об этом, они халатно относятся к своему здоровью. Последствия могут быть плачевны.

Сложно представить, чтобы наши дальние предки массово страдали такими недугами, как острая сердечная недостаточность, гиподинамия или ожирение. В современном мире эти болезни распространяются подобно средневековым эпидемиям, но если в древности люди приходили в ужас от незнания, то сейчас эти болезни хорошо исследованы. Отчего возникает безразличие к своему здоровью и слепое чувство защищенности? Людям кажется, что благодаря развитию медицины их здоровье в безопасности, словно это зависит лишь от воли и настроения врача. Но, как известно, одно из условий выздоровления — желание выздороветь. И современный человек знает это великое правило.

Можно ли сказать, что в прошлом люди меньше болели? Конечно же, нет, их мучали те проблемы, от которых нам удалось избавиться, но какой ценой?! Наши предки были намного ближе к природе, чем мы: они употребляли натуральную растительную и животную пищу, вели динамичный образ жизни. Люди намного больше двигались, потому что у них не было возможности жить иначе. «Кто не работает, тот не ест» — таков был закон. В пищу же употреблялось то, что давала природа, и в рационе были все необходимые вещества. Выходит, что человек прошлого, сам того не понимая, жил «по правилам». Человеческой физиологией не предусмотрен сидячий и малоактивный образ жизни. Организм человека требует поддержания его в тонусе. У него хватит сил, чтобы противостоять болезням, но для этого необходимо заставить его работать, а запустить его защитные функции можно только физическими нагрузками.

Подтверждение вышесказанному нашлось в русской классической литературе. В XIX веке великий русский писатель Иван Александрович Гончаров представил на суд публики роман «Обломов», в котором, в частности, показал, к чему приводит неправильный образ жизни. Главный герой произведения — помещик Илья Ильич Обломов, проживающий в Петербурге. Он молод и полон сил, но ведет образ жизни, который писатель определяет как «обломовщина». Илья Ильич постоянно пребывает в безделье, лежит на диване и даже редко с него встает, не говоря уже о выходе в свет. Он часто мечтает, но раз за разом откладывает претворение в жизнь задуманных идей. Им и не суждено было сбыться — в конце романа еще совсем молодой Обломов умирает от инсульта, вызванного малоподвижным образом жизни. Обломов был человек неглупый, не испорченный обществом и с добрым сердцем, но жил не по законам природы.

К сожалению, в наше время проблема такого образа жизни становится все более актуальной. Обломов, несмотря на все свои хорошие качества, был безынициативным и не стремился жить по-другому, хотя окружающие хотели ему помочь. Если бы в то время и нашелся врач, владеющий современными медицинскими знаниями и методами лечения, то Илья Ильич все равно не смог бы изменить свою судьбу. Таков механизм действия современной «чумы», ведь, как сказал великий русский врач Матвей Яковлевич Мудров, основоположник отечественной практикующей медицины, «лечить нужно не болезнь, а больного». И пока человек сам не «очнется», разбудить его никто не сможет.

Неужели в современных реалиях невозможно сохранить крепкое здоровье?

Не только возможно, но даже и незатруднительно. Многие люди смогли разорвать порочный круг и встать на путь выздоровления. Лучшее лекарство от всех болезней — спорт. Это не просто физическая нагрузка, но и особая философия, которая закаляет тело и дух. Например, благотворное воздействие спорта испытал на себе классик мировой литературы писатель сэр Артур Конан Дойл. Будучи по образованию врачом, он не только рассуждал о способах поддержания физической формы, но и сам вел здоровый образ жизни. Автор «Записок о Шерлоке Холмсе» освоил сразу несколько видов спорта, каждый из которых кардинально отличался от другого. Конан Дойл достиг успехов в королевском крикете, выступая за знаменитый Мэрилебонский клуб. Именно ему приписывают освоение Швейцарских Альп в качестве горнолыжного курорта. Он выписал из Норвегии лыжи и стал спускаться с гор, чем немало удивил местное население, и не думавшее о том, чтобы использовать местные горы таким образом. Но самая известная спортивная страсть Конан Дойла — это, конечно, бокс. Именно бокс помогал ему поддерживать «богатырскую» форму, хоть и давался писателю нелегко. Свое увлечение он отразил в серии рассказов о знаменитом сыщике Шерлоке Холмсе. Детектив, как и сам Артур Конан Дойл, был крепкого телосложения и увлекался боксом, что ему порой очень помогало.

Современный мир принес нам малоактивный образ жизни, но вместе с тем и множество возможностей. Хотя медицина XXI века избавила нас от множества страшных болезней прошлого, но она не всесильна. Человек должен сам поддерживать свое здоровье, иначе ему уже никто не сможет помочь. «Не так страшен черт, как его малюют» — именно так следует рассматривать современную «чуму» безразличия к своему здоровью. Заниматься спортом, вести активный образ жизни и правильно питаться не так трудно, как показывают примеры. И если такое отношение к себе будет преобладать, то не страшны уже будут недуги. Только так откроется путь к здоровью и процветанию мира, ведь «без здоровья невозможно и счастье», как писал в свое время Виссарион Григорьевич Белинский.

Буторина Дарья Сергеевна

Республика Коми, г. Ухта

9-й класс, МАОУ «Ухтинский технический лицей им. Г. В. Рассохина»

Время разумных

Дорогие гости, добро пожаловать в наш музей под открытым небом!

Я, электронный экскурсовод Д-16, рада видеть вас на нашей виртуальной экскурсии, посвященной самым масштабным сооружениям России прошлых веков. Здесь вашему вниманию представлены голограммы величественного собора Василия Блаженного; Государственного Эрмитажа, по праву заслужившего свою неувядающую славу; одного из самых именитых театров оперы и балета в мире — Государственного академического Большого театра России; Останкинской телебашни и… мусорных свалок! Я вижу: вы в изумлении остановились. К сожалению, крупнейшими сооружениями наших соотечественников из XXI века оказались именно свалки. Сегодня это кажется невероятным, но жители России XXI века за один год могли произвести до 60 миллионов тонн твердых коммунальных отходов! Сегодня мы можем лишь представить, как выглядели эти гигантские горы мусора.

Когда человечество увидело плоды своей разрушительной деятельности, оно осознало, что наряду с переработкой мусора, восстановлением природных ресурсов и очистительными работами необходимо открывать многочисленные музеи с сотнями экспозиций, посвященных человеку прошлого века, человеку неразумному. Наш музей-свалка под открытым небом — не исключение. Давайте рассмотрим поближе представленные здесь артэкспозиции.

Одна из них состоит из хаотично наваленных старых сумок, сапог, немодной одежды, пустых флаконов и тюбиков — в общем, из всего того, что с большим рвением когда-то покупалось миллионами людей, которые потакали своим капризам, возникавшим под воздействием рекламы: «Потребляй больше, потребляй бездумней…» Сначала эти никому не нужные вещи захламляли шкафы, а потом, за ненадобностью, выбрасывались на свалки. Эта арткомпозиция — Памятник избыточному потреблению.

Следующая арт-композиция на вашем пути — Памятник человеческой бездумности. Ее автор создал огромное мертвое дерево из макулатуры — старых журналов и газет, картонных коробок, бумажных стаканчиков, обрывков туалетной бумаги… Только представьте себе, сколько живых, здоровых деревьев было в свое время уничтожено ради производства бумаги из их древесины! И вместо того, чтобы дать макулатуре вторую жизнь, чеовек неразумный из XXI века просто создавал новые свалки, отнимая у леса драгоценные гектары.

Очередная экспозиция закрыта стеклянным куполом по причине крайне агрессивного воздействия на окружающую среду. Это Памятник человеческому безразличию. Автор экспозиции особым образом расположил экспонаты: посетителям музея-свалки кажется, что они слышат нарастающий крик. За стеклом пищат пестрые батарейки, вопят разноцветьем пластиковые бутылки, гомерически хохочут яркие полиэтиленовые пакеты… Люди тратили много сил и средств, создавая вещи, обеспечивающие комфорт, но утилизировать их не спешили, не видя в том для себя ни выгоды, ни необходимости — страна-то большая. И на просторах бескрайней России, словно язвы, разрастались огромные свалки. Получив в наследство горы вредного мусора, мы были вынуждены исправлять ошибки наших предшественников.

Рассматривая экспонаты под куполом, мы понимаем огромную разницу между сознанием человека неразумного из прошлого века и нашего современника. Только вдумайтесь! Российские школьники первой половины XXI века не сдавали государственный экзамен по экологоведению, взрослые — не получали президентских и общественных грантов на обнаружение полигонов для захоронения отходов и на помощь в их утилизации. В крупных и малых городах не вырастали в кратчайшие сроки новые микрорайоны, где все, начиная от домов из полимерпесчаных блоков и заканчивая скамейками во дворах и тротуарной плиткой, было изготовлено из вторично переработанного пластика, а сами жилища внутри не были заполнены долговечной и недорогой дизайнерской мебелью и коврами из переработанных денежных купюр, джинсов, хлопка и бумаги.

С того времени сменилось несколько поколений экологически воспитанных россиян, которые научились производить не более 50 килограммов мусора в год на одного человека, сортировать его и вторично использовать. Современные дети узнают о том, что такое свалка и полигон для отходов, обращаясь к словарю или посещая музеи, подобные нашему. Сегодня слово «мусор» ни у кого не вызывает неприятных ассоциаций, мусор для нас — ценный энергетический ресурс, доходный бизнес, показывающий степень цивилизованности общества.

Как я уже представилась вам в начале нашей электронной экскурсии, я — Д-16 — электронный аналог реального человека, Буториной Дарьи, более пятидесяти лет назад основавшей первый музей-свалку под открытым небом. Она была обычной девушкой, жившей в начале XXI века в промышленном городе. Искренне любя его, Дарья задумалась, как лично она может сделать улицы чище, воздух менее вредоносным, а горожан — более здоровыми. Уже тогда, будучи школьницей, девушка занялась исследованиями в области экологии и экономики и пришла к выводу: мусор наносит вред окружающей среде там, где общество остается равнодушным и непросвещенным, не сознающим ценности этого стратегически важного ресурса, который буквально валяется под ногами. Она неутомимо информировала сверстников о своих исследованиях, организовывала школьные акции по сбору и утилизации изделий из пластика и запомнилась как неравнодушный подросток, обратившийся к горожанам в местных СМИ. Повзрослев, Дарья убедилась, что усилия ее единомышленников принесли свои плоды: отношение общества к мусору постепенно изменилось, а значит, возникла необходимость сохранить хотя бы несколько свалок в музее в назидание последующим поколениям.

Прежде чем вы покинете наш музей под открытым небом, вы можете услышать голосовое сообщение самой Дарьи, которое она оставила для россиян XXII века.

«Здравствуйте, россияне из эры человека разумного! Я очень волнуюсь, обращаясь к вам: мне кажется, вы намного мудрее и лучше нас, живущих в XXI веке, и мои слова, наверное, покажутся наивными. Мне хотелось бы увидеть ваш чистый мир, подышать вашим по-настоящему свежим воздухом, пройтись по улицам ваших городов, где все устроено разумно и с большим вкусом. Мы много трудились в XXI веке для того, чтобы оставить вам именно такую страну, поэтому я обращаюсь к вам с просьбой: храните наше общее наследие, наш дар последующим поколениям — чистую, здоровую, богатую Россию, в которой больше нет свалок!»

Верещак Иван Олегович

Липецкая область, с. Красное

10-й класс, МБОУ СОШ с. Красное

Идеальный человек будущего моей страны

«Народы сменили народы, лицо изменилось земли…» Не стоит на месте время, спешит вперед, меняя облики и ценности людские. То, что было важно два-три века назад, кажется нам нелепым, смешным, порой невероятным, шокирующим. То же будет и с нашими потомками, и не будет этой изменчивости конца. Будут наши внуки и правнуки смеяться над нами, над нашей модой, продуктами прогресса, технологиями. Уйдет в небытие то материальное, что было для нас важным, как в свое время обесценились чешские сервизы, дорогой хрусталь, огромные домашние библиотеки, которыми так гордились наши бабушки и дедушки. Но будут другие показатели роскоши и достатка, которые с годами также превратятся в ничего не значащий хлам. В чем же искать то незыблемое, вечное, важное, что перейдет к нашим потомкам? Ответ прост: в нас самих.

Что делает человека человеком? Внутренний стержень, духовность, желание не только потреблять, но и отдавать — вот «рецепт» для идеального человека будущего. Но для этого необходимо переломить себя. Отказаться от «статусных» вещей, от излишеств, протягивать руку помощи в беде другим людям, а не проходить равнодушно мимо, делая вид, что это нас не касается. Любить Бога и верить в него с той спокойной, непоколебимой уверенностью, с какой дитя верит в силу рук отца. Не концентрироваться только на своих заботах и окружении, а принять и понять тот факт, что мир несоизмеримо больше, чем мы можем увидеть.

Идеал недостижим, но стремиться к нему следует, иначе не будет и цели. Что нужно сделать нам, людям настоящего, чтобы в будущем жилось лучше? Как мне кажется, начинать надо с малого. Убирать за собой мусор, не рвать цветы на клумбах, не топтать газоны. Не портить памятники архитектуры, не кричать друг на друга и не хамить людям, вымещая свое плохое настроение. Экономить воду, выращивать яблони, заниматься спортом, чаще улыбаться, гулять по паркам и пить чай с яблочным вареньем, заменяя этим вредные привычки. Стоит только всем людям одномоментно начать соблюдать эти несложные условия, как окружающее нас тут же поменяется. Некому будет спорить и ругаться, потому что все сажают яблони и варят варенье; станут меньше очереди в больницах, поскольку спорт, которым занимаются все люди, укрепляет здоровье. Больше чистоты, больше улыбок — чем не первая ступенька на пути к идеалу?

Вторая ступень уже сложнее. Я считаю, что каждый человек, живущий в России, с самого малого возраста, независимо от своей национальности, вероисповедания и личных убеждений, обязан вносить посильный вклад в благотворительную деятельность. Наша страна огромна, и без участия не останется ни один ее гражданин. Ведь было бы здорово, если бы школьники посещали не только музеи или парки, но и пожилых людей, оставленных на попечение Красного Креста, или ухаживали за бездомными животными в приютах, или изготавливали игрушки для детских домов. И взрослые несколько недель в году могли бы заниматься волонтерской деятельностью в хосписах, онкологических больницах, детских домах. Я считаю, что это не только помощь и благое дело для других, но и в первую очередь помощь себе, потому что основная проблема нашего времени — черствые сердца, а подобная практика учит смирению, сопереживанию. После недели, проведенной в местах скорби и слез, уже нельзя будет пройти мимо нуждающегося в помощи. Но идеально, если такая помощь не станет повинностью, а будет отдохновением. К идеалу очень сложно стремиться.

Третья ступень — отказ от излишеств. Мир погряз в вещах. Они зачастую приносят нам удовольствие, радость обладания. Но есть и обратная сторона медали: человек постепенно становится рабом своих вещей. «Как я без телефона?» «Мне нужна моя помада!» «Как же я раньше жил без этого прекрасного свитера?» Я думаю, это знакомо всем. Было бы здорово, если бы каждый хоть на неделю вырвался из мира своих вещей, оказавшись с необходимым минимумом. И выяснилось бы, что для комфортной и приятной жизни вовсе не нужно окружать себя всем, что понравилось. Отказ от ненужного влечет за собой множество последствий: человек становится более свободным, «статусность» вещей уходит в небытие, выражение «встречают по одежке» постепенно переходит в разряд архаизмов, огромные дорогие машины вызывают усмешку и вопрос: «Зачем она тебе?», планета начинает свободней дышать, так как снижается потребление и, соответственно, производство. Мы только выиграем, если наконец поймем, что не нужно доказывать кому-то, что мы стоим больше, пряча сердце за тканью брендовой футболки.

Четвертая ступень самая сложная. Добраться на нее — уже победа. Четвертая ступень — жизнь по христианским заповедям. А если это невозможно, то хотя бы по совести. Так прост и чист был бы наш мир! «Не убивай», «Не кради», «Не произноси ложного свидетельства» — и нет тюрем и преступников. «Почитай отца твоего и мать твою» — и нет брошенных, забытых стариков. «Не сотвори себе кумира» — нет людей, возведенных в ранг божества. «Не желай дома ближнего твоего» — нет зависти и злости. «Не прелюбодействуй» — нет разводов, повсюду крепкие, полные семьи. Следование этим правилам может навсегда изменить лицо человечества, а не только одной страны.

Так каким же я вижу в своих чаяниях и надеждах идеального человека будущего моей страны? Я вижу здорового, милосердного, умеющего сочувствовать и сопереживать, верующего в Бога, живущего по совести человека, который, улыбаясь, сажает яблони… и пьет чай с яблочным вареньем.

Жуков Матвей Владиславович

Кировская область, г. Слободской

9-й класс, МКОУ «Гимназия г. Слободского»

У истоков будущего России стоит Учитель

Школа — это мастерская, где формируется

мысль подрастающего поколения, надо крепко

держать ее в руках, если не хочешь выпустить

из рук будущее.

А. Барбюс

Если учитель соединяет в себе любовь к делу и

к ученикам, он — совершенный учитель.

Л. Н. Толстой

Друг Интернет предлагает много сервисов для отправки писем в будущее. Я воспользовался одним из них и отправил себе письмо со сроком вручения 11 января 2032 года, в день моего 30-летия.

Матвей Жуков, ученик 9-го класса —

Жукову Матвею Владиславовичу,

учителю русского языка и литературы

Матвей Владиславович, здравствуй! Свершилось, наконец: я принял решение, кем хочу стать в этой жизни. Мой выбор нетипичен, несовременен, не сулит материальных благ. К сожалению, немногие люди его поймут и поддержат. После долгих раздумий и — не скрою — сомнений я решил связать свою судьбу со школой, стать хорошим учителем русского языка и литературы, не только преподавать, но и заниматься научно-исследовательской работой. Для достижения этой цели потребуется много лет. Чтобы не передумать и двигаться в нужном направлении, я написал письмо себе как обещание, как завет, как план на 15 лет вперед. Представляю, насколько интересно будет его читать и, надеюсь, радоваться совпадениям: кем я стал, где работаю и чем занимаюсь, как живу...

Локомотив времени несется вперед. Сейчас, когда ты читаешь это письмо, конечно, все поменялось, ведь каждый день нам преподносит что-то новое, а тут целых 15 лет! Сам факт развития и движения вперед наталкивает на мысль: почему все так скоротечно, почему все изменяется? Знаешь, я не могу ответить на этот вопрос. Мне кажется, важнее не то, почему все изменяется, а как изменяется, с чьей помощью...

Я очень хочу узнать, исполнилась ли твоя мечта. Стал ли ты тем, кем желал? Отлично, если все пошло по плану. Ты ведь понял, о какой мечте я говорю. Помнишь, будучи еще семиклассником, ты выбрал эту профессию? Сейчас, надеюсь, учительство стало смыслом твоей жизни.

Почему же ты захотел стать учителем? В каждой профессии есть своя тайна. Когда работаешь — накапливаешь опыт. И самое главное: если твое дело приносит тебе удовлетворение, вот тогда в полной мере и раскрывается она, эта тайна. Меня сейчас больше всего привлекает профессия учителя. Сегодня учитель — это упорный труженик, для которого школа — действительно второй дом (а иногда и первый!). Лучше всего об этой профессии сказал Виктор Сергеевич Путинцев, художник и поэт, заслуженный учитель школы РСФСР, почетный гражданин Нолинского района Кировской области:

Она седа, как дождь или как снег.

Древнее нет профессии на свете:

Учитель разум сеет на планете

С тех пор, как появился человек...

…Она обильна. Словно дождь и снег

Питает землю. Дайте только сроки —

Вольет во все плоды и зерна соки —

Вот почему всесилен человек —

Красивый. Мудрый. Яростный. Высокий.

Вот оно, счастье — трудиться на благо будущего, раскрывать в ребенке творческий потенциал, воспитывать его так, чтобы, получив аттестат зрелости, прощаясь со школой, юный гражданин больше всего на свете любил свой народ, свой край и свою Родину, чтобы твердо знал: «…Если будет Россия, значит, буду и я…» (Е. Евтушенко). Чтобы впитал в себя все необходимые ценности семьи и общества, умел учиться, был способен к организации собственной деятельности, доброжелательно относился к людям, слушал и слышал их, имел собственное мнение и мог его обосновать, потому что, как сказала министр образования О. Ю. Васильева, «сегодня у нас дети, завтра у нас народ».

Так что все же подтолкнуло меня встать на путь учительства? Раньше я думал: это мое окружение, среда, в которой я живу, влияет на меня (у меня и мама, и бабушка — учителя). Но это не совсем так. Когда мои одноклассники стали выбирать себе профессии, оказалось, что профессию учителя не выбрал никто из параллели девятых классов, кроме меня, даже те, чьи близкие — педагоги. А друзья вообще удивляются: «Матвей, зачем тебе это надо? Представь: дети не слушаются, тетради проверяешь до ночи, никакой личной жизни!»

Но перефразируем знаменитую русскую пословицу «Друг познается в беде» на «Все познается в труде». Именно так и произошло. В прошлом учебном году мне доверили провести урок в пятом классе. Это был день гимназиста — наша школьная традиция: ученики заменяют учителей, ведут уроки. Я провел урок русского языка в 5 «А». Решил взять пятиклассников, так как мне казалось, что они более благодарные и отдачи от них на уроке больше, а русский язык — мой любимый школьный предмет. И как же мне было приятно, когда ребята еще неделю бегали за мной хвостом.

Это было начало. В нынешнем году я веду кружок по подготовке к ОГЭ по русскому языку у моих одноклассников. Первое занятие запомнилось: было приятно находиться на учительском месте. Вот прозвенел звонок, и передо мной — двадцать пар любопытных глаз. Сначала было шумно, но шутливый «стук» указки привел ребят в состояние «боевой готовности». Сначала дрожал голос, руки не слушались, но минута-две — и мы «на одной волне».

А сейчас мое желание стать учителем еще более окрепло. Вот почему ты теперь учитель, Матвей Владиславович! И я думаю, нисколько об этом не жалеешь.

Наверное, тебе больше всего нравится в учительской профессии то, что в каждом ученике, побывавшем у тебя на уроке, останется твоя частичка. В самом деле, задача учителя — укрепить в ребенке веру в то, что он стоит на своем собственном (для него — правильном) пути, дать старт его способностям. Вот что главное, а уже потом благодарность детей (она, кстати, приходит к учителю часто после расставания с учеником)…

Безусловно, я бы не выбрал профессию учителя, не будь у меня наставников. Думаю, выбор мой уходит корнями в семью. Пока биологи не открыли «ген учительства», но считаю, что он все-таки есть где-то внутри каждого учителя и внутри нашей маленькой учительской династии. Родные и близкие поддерживают меня, справедливо считают, что в двух случаях человек должен принимать решение сам: выбирая профессию и спутника жизни.

Бабушка преподавала в школе русский язык и литературу. Она — заслуженный учитель школы РСФСР. Мама преподает английский язык в моей гимназии, иногда после уроков мне достается для проверки стопка ученических тетрадей. Когда я их проверяю, чувствую себя настоящим учителем. Мама часто говорит мне правду об учительской профессии, так сказать, снимает мои розовые очки и пытается открыть реальность: как все будет, когда я стану учителем. Но это меня не останавливает: морально я уже готов ко всем трудностям профессии педагога.

Я знаю, почему мама и бабушка стали учителями. У них были любимые учителя. Так и у меня есть образцы, примеры того, каким педагогом я должен стать. Это учитель начальных классов Зырянова Татьяна Николаевна и учитель русского языка и литературы Сергеева Зоя Петровна, заслуженный учитель РФ. Татьяна Николаевна заложила основы, фундамент моих знаний, без нее были бы невозможны мои достижения. Это про таких учителей написала В. Тушнова:

Без его бы сердца доброго

Не был мир так удивителен.

Потому нам очень дорого

Имя нашего учителя!

А то, что я мечтаю стать именно учителем русского языка и литературы, — заслуга Зои Петровны. Когда я сижу на ее уроках, вспоминаю поэтические строки Николая Гумилева, посвященные его учителю И. Ф. Анненскому:

Десяток фраз, пленительных и странных,

Как бы случайно уроня,

Он вбрасывал в пространства безымянных

Мечтаний — слабого меня.

О, в сумрак отступающие вещи,

И еле слышные духи,

И этот голос, нежный и зловещий,

Уже читающий стихи.

В них плакала какая-то обида,

Звенела медь, и шла гроза…

И я хочу так же «вбрасывать в пространство» поэтических грез своих будущих учеников.

Учить детей учиться — значит работать увлеченно, современно: беречь их, понимать, прощать. Любить и знать свое дело, пользоваться заслуженным уважением учеников и родителей. Для государства учитель — порядочный и образованный человек, хранитель культурных ценностей, просветитель и активный участник общественной жизни, понимающий свою роль и исполняющий свой трудовой и гражданский долг. Учитель — «инженер человеческих душ» — воспитывает учеников, развивает способности одаренных до уровня талантливости, а, как сказал Президент РФ В. В. Путин, «талантливая молодежь — надежная опора России».

Для настоящего учителя его работа — призвание, служение, сам смысл жизни, поэтому он, Учитель, стоит у истоков будущего своей страны — своей России. И я хочу творить это будущее!

11 ноября 2017 года

P. S. Матвей Владиславович, я верю, что, читая это письмо, ты понимаешь: тогда, 15 лет назад, ты сделал правильный выбор.