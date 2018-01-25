Ирак: парламент отказался увеличить квоту мест курдов-езидов

Багдад, 25 января. Иракские депутаты выступили против увеличения квоты в парламенте для езидской общины страны.

По сообщению местных источников в Багдаде иракский парламент отклонил запрос на увеличение количества депутатов от курдов-езидов. Виан Дахиль, которая является единственной езидкой в парламенте Ирака, заявила, что отказ последовал после того, как федеральный суд одобрил данное предложение.

По сообщению Дахиль, не менее 70 депутатов поддержали запрос на увеличение квоты, однако спикер парламента Салим аль-Джабури отверг его.

Ранее сообщалось, что конфликт между официальным Багдадом и курдским населением страны начался после проведения в Курдистане референдума о независимости от Ирака. В октябре прошлого года попытка отделения от Ирака привела к вторжению правительственных войск на курдские территории, пишет агентство URA.ru.