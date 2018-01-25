Дворкович рассказал о миллиардных доходах России на сделке с ОПЕК

Давос, 25 января. В прошлом году Россия на сделке с ОПЕК по сокращению добычи нефти могла заработать дополнительно около 800 миллиардов рублей, заявил вице-премьер Российской Федерации Аркадий Дворкович в рамках форума в Давосе.

Дворкович выразил мнение, что глава Минэнерго России Александр Новак является «лучшим министром энергетики в мире». Вице-премьер напомнил, что глава ведомства ведет от лица России все переговоры с ОПЕК.

Глава Минэнерго несколько месяцев назад отмечал, что дополнительные поступления в российский бюджет от сделки по сокращению добычи нефти могут составлять от 700 миллиардов рублей до 1 триллиона рублей. Дворкович добавил, что в прошлом году Россия на соглашении с ОПЕК заработала 800 миллиардов рублей дополнительных доходов, передает ТАСС.

Анализ МЭА показал ранее, что доппоступления в бюджет России от этого договора составляют около 117 миллионов долларов в сутки. По мнению экспертов, Россия заработала на этом соглашении больше, чем Саудовская Аравия.

Ранее президент России Владимир Путин допустил продление действия соглашения стран ОПЕК и не-ОПЕК о сокращении добычи нефти до конца 2018 года с текущего срока окончания в марте 2018 года.