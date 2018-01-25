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Путин отметил особое место закона о Крыме на выставке раритетов государственности РФ
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    Путин отметил особое место закона о Крыме на выставке раритетов государственности РФ

    11:05  25 Января 2018
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    Путин отметил особое место закона о Крыме на выставке раритетов государственности РФ

    Москва, 25 января. Президент Российской Федерации Владимир Путин отметил особую важность закона о принятии Крыма в состав РФ среди экспозиций выставки «100 раритетов российской государственности», которая открывается сегодня в российской столице. Об этом в четверг сообщает сайт Кремля.

    Глава государства подчеркнул, что данная выставка действительно уникальна.

    Особое место в ней занимает закон «О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образования в составе РФ новых субъектов — Республики Крым и города федерального значения Севастополя», следует из текста, размещенного на сайте Кремля.

    Отмечается, что на выставке в первый раз продемонстрированы уникальные письменные источники истории РФ, в том числе Лаврентьевская летопись XIV века и Остромирово евангелие середины XI столетия и многие другие.

    Путин отметил особое место закона о Крыме на выставке раритетов государственности РФ

    Российский президент также отметил, что эти исторические документы воссоздают культурное наследие страны и позволяют быть причастным к духовному богатству России.

    Напомним, в марте 2014 года Крым стал частью РФ после проведенного на полуострове референдума, по итогам которого более 96% крымчан и 96% жителей Севастополя выступили за воссоединение с Россией.

    Президент России 18 марта 2014 года подписал указ о включении Крыма в состав России.

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    Автор: Дана Балан
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    #путин #россия #крым
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