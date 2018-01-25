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«Россия стала единственным крупным игроком»: в Киеве рассказали о последствиях блокады Донбасса
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    «Россия стала единственным крупным игроком»: в Киеве рассказали о последствиях блокады Донбасса

    11:21  25 Января 2018
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    В Киеве осознали, как блокада Донбасса сыграла в плюс российской энергетике

    Киев, 25 января. Украинский эксперт Валентин Землянский рассказал, как начатая киевскими радикалами блокада Донбасса обернулась для Украины еще большей энергозависимостью от России.

    При этом он подчеркнул, что военный конфликт на юго-востоке страны ударил не только на украинской энергетике, но сказался и на всем мировом угольном рынке.

    «Украина была крупным игроком, крупным добытчиком угля и антрацита, который поставлялся на экспорт. Речи о собственном обеспечении не шло — не вопрос был. Был вопрос, что делать с профицитом. У нас было порядка 10 миллионов тонн угля», — отметил он в эфире UkrLife

    Однако блокада Донбасса привела к необходимости закупки антрацита, а на мировом рынке его совсем немного, подчеркнул Землянский. Так, по его данным, США добывают два миллиона тонн в год.

    «Получилось, что единственным крупным игроком, способным экспортировать антрацит, стала Россия. Где бы мы с вами не покупали уголь — в США, ЮАР, Австралии — эти объемы будут замещаться российским углем», — пояснил он.

    Таким образом, как считает Землянский, ситуация в Донбассе сыграла в плюс для российской угледобывающей промышленности: «они расширили свой мировой рынок, плюс еще и стали поставлять в Украину».

    Потому что рынок поделен — есть потребители, спрос, объем добычи, которые запланированы. Когда внезапно произошла эта ситуация, то это сыграло, в первую очередь, на

    Напомним, что российские власти неоднократно заявляли, что не являются участником конфликта на юго-востоке страны.

    5 сентября минувшего года президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС сообщил, что Москва внесет в Совбез ООН резолюцию о размещении миротворцев ООН на линии разграничения в Донбассе для обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ.

    По словам российского лидера, размещение сил ООН, обеспечивающих безопасность миссии ОБСЕ в Донбассе, пойдет на пользу «решению проблемы на юго-востоке Украины».


     

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    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
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    #россия #донбасс #украина #уголь #антрацит
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