Выборы-2018: мониторинговая группа СПЧ готовится обнародовать первые материалы о работе избиркомов

Москва, 25 января. Мониторинговая рабочая группа, созданная при президентском Совете по правам человека (СПЧ), в скором времени обнародует первые итоги работы в Ростове по проверке готовности избиркомов к предстоящим выборам главы государства. Об этом сообщил сопредседатель группы, член СПЧ Игорь Борисов.

«Работа у нас началась. На днях должен быть обнародован первый фрагмент работы МРГ СПЧ по Ростову — мы выезжали в конце прошлого года», — заявил он в комментарии агентству РИА Новости.

Отметим, что созданная в СПЧ мониторинговая рабочая группа уже работала в единый день голосования в 2015 году, на парламентских выборах 2016 года и в ходе прошлогодней региональной избирательной кампании.

Ранее глава СПЧ Михаил Федотов сообщил, что организация будет работать и на выборах президента России, которые состоятся в 2018 году. Члены группы будут ездить по разным регионам страны на этапах проведения избирательных кампаний кандидатов в президенты РФ.

Действующий глава государства Владимир Путин будет участвовать в выборах как самовыдвиженец. В данный момент подписи в его поддержку собираются по всей стране.